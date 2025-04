Anyaország :: 2025. április 27. 23:31 ::

Máris retorzió érte a rendőrt, aki nem akart Rétvári és a KDNP reklámfigurája lenni

„Ma lettem a »propaganda« része? Talán igen!” – írta Laponyi Zsolt rendőr őrmester csütörtök este egy nyilvános Facebook-posztban, amiben arra kérte a KDNP-s Rétvári Bence államtitkárt, hogy ne használja politikai marketinghez a róla készült fotót.

Rétvári Bence, belügyi államtitkár április 24-én, azaz a rendőrség napján mondott köszönetet az egyenruhásoknak, ebben a posztban használt illusztrációként egy olyan fotót, amin Laponyi is szerepel. A képet eredetileg egy toborzókampányhoz készítették, tehát a szereplők nyilvánvalóan a rendőrséget és nem egy pártot szerettek volna népszerűsíteni, azonban a fotóra ráírták, hogy kdnp.hu – írja a Telex.

A lap információi szerint a kommunikációs osztály rögtön másnap értesítette Laponyit, hogy felfüggesztik az összes nyilvános és szakmai szereplését. Forrásaik szerint nem hivatalos úton rá is szóltak az őrmesterre, hogy megütheti a bokáját, ha nem szedi le a posztot.

Laponyi saját posztjában hosszan érvelt a kép eltávolítása mellett. Az őrmester szerint a rendőrség olyan független szervezet, ami pártpreferenciára való tekintet nélkül, minden állampolgárért dolgozik. Ha viszont egy politikus ennek az ellenkezőjét sugallja, tehát összemossa a rendőrség munkáját és a kormánypárt munkáját, azzal aláássa az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmát. „Félek, hogy a jelenlegi kétpólusú berendezkedésben, ha valaki az Ön által megszerkesztett képet meglátja, elfogultan fog hozzám lépni segítséget kérni, vagy ami még rosszabb nem kérni” – írta az őrmester Rétvárinak.



Fotó: Rétvári Bence Facebook-oldala

Laponyi egyébként szívesen népszerűsíti a BRFK-t. Sokszor szerepelt már a rendőrség munkáját bemutató posztokban, videókban, előadásokon. Egyedül járőröző sheriffként a legváltozatosabb esetekkel találkozik, lopásokat derít fel, kábítószerrel összefüggő ügyek megoldásán dolgozik, tengerimalacot ment, vagy késsel hadonászó férfit szerel le a Blahán.

Laponyi terepen szerzett tapasztalatai azért is értékesek, mert a rendőrség kiterjesztené a sheriff-rendszert más nagyvárosokra is, ezért a továbbképzéseken elengedhetetlen a rutinos kollégák tudásmegosztása. Laponyi éppen április 28-án beszélt volna munkájáról az Adyligeti rendőrképzőn, de úgy tűnik, mégsem tarthatja meg az előadását. A Telex egyik forrása szerint az Adyligeti tanulóknak még azt is kiadták, hogy Laponyi posztját ne osszák meg, ne kommentálják vagy lájkolják. Az őrmester összes szereplését felfüggesztették, még egy óvodai gyereknapi előadásra sem engedték el.

(Telex nyomán)