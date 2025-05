Anyaország, Sport :: 2025. május 19. 13:03 ::

Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot

Gulácsi Péter hétfőn bejelentette, hogy többé nem lép pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Az RB Leipzig 35 éves kapusa hétfőn a közösségi oldalain közölte elhatározását.

"Minden válogatott játékos karrierjében elérkezik a pillanat, amikor egy nehéz döntést kell meghoznia. Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a pályafutásom a magyar válogatott kapusaként lezárul" - mondta videóüzenetében a klasszis hálóőr.

Hozzátette, hatalmas kiváltság és megtiszteltetés volt az elmúlt 11 évben 58 alkalommal képviselnie hazáját a legmagasabb szinten, de a Nemzetek Ligája lezártával ez a számára rendkívül fontos út is befejeződött.

"Büszkeséggel tölt el, ha visszagondolok a felejthetetlen pillanatokra, az izgalmas mérkőzésekre, az együtt átélt győzelmekre, de ugyanúgy a nehéz pillanatokra, amiket együtt, csapatként vészeltünk át" - mondta.

Mint felidézte, 15 éven át szerepelt címeres mezben, hiszen védett az U16-os korosztályban, majd elődöntős volt az U19-es Európa-bajnokságon, bronzérmes lett az U20-as világbajnokságon, az U21-es együttesnek pedig évekig csapatkapitánya volt.

"A felnőtt válogatottal három Európa-bajnokságon lehettem ott, ebből kettőn pályára is léptem, a többi között hazai pályán a teltházas Puskás Arénában. Ezek az emlékek mindig különleges helyet foglalnak majd el a szívemben" - fogalmazott Gulácsi.

Gulácsi a felnőtt nemzeti együttesben 2014. május 22-én, a dánok ellen 2-2-vel zárult debreceni barátságos találkozón mutatkozott be, majd Király Gábor visszavonulása után lett alapember. Az RB Leipzigben első számú kapus, amióta klubja az élvonalba jutott, így már több mint 200 mérkőzésen vele kezdődött a csapat összeállítása. A legjobb szezonja a 2018/19-es volt, amikor az egész Bundesliga legjobb játékosának választották. Pályafutásában komoly törést jelentett, hogy 2022 októberében elszakadt a keresztszalagja, a műtétet követően pedig fertőzés miatt komplikációk léptek fel. A pályafutása is veszélybe került, végül 2023 őszére felépült, de csak 2024 februártól vált ismét kezdővé a lipcseieknél. Klubjával ezüst- és bronzérmeket szerzett a Bundesligában, így rendszeres résztvevője volt a Bajnokok Ligájának is, a két legnagyobb sikere pedig a Német Kupa-diadal 2022-ben és 2023-ban. Már 2016-ban is tagja volt a válogatott Eb-keretének, de akkor nem lépett pályára, a legutóbbi két Eb csoportmérkőzésein vele kezdődött a nemzeti együttes összeállítása.

A felnőtt válogatottban 58-szor szerepelt, legutóbb szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában védett, amikor a magyar együttes 5-0-s vereséget szenvedett a németektől Düsseldorfban.

(MTI)