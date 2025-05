Anyaország :: 2025. május 19. 15:23 ::

A történelem legnagyobb bankrablása: az MNB-felügyelőbizottság egyetlen ellenzéki helyét is elveszi a Fidesz

Papírforma szerint 15 év Fidesz-kormányzás után jövőre kormányváltás lesz, főként a gátlástalan korrupciójuk miatt. Kisgömböcként fognak kidurranni, miután az utolsó évükben végképp túlzabálják magukat, most épp az ellenzéknek járó, egyetlen felügyelőbizottsági helyet is képesek elvenni, Csath Magdolna helyett egy fideszes mameluknak adni inkább, pedig a magyar történelem legnagyobb bankrablása után különösen fontos volna betartaniuk a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt, mely szerint a felügyelőbizottságnak csak az elnökét jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat az ellenzék is. A „leghűbb ügyésszel” való fideszes trükközés alternatívájaként három saját alkotmánybíró-jelöltet is állított a Mi Hazánk, de a Fidesz csak a saját pártkatonáit támogatja – világított rá Novák Előd napirend előtt.