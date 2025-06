Anyaország, Videók :: 2025. június 4. 10:13 ::

Gyomorforgató állapotok egy csemői kistermelői húsüzemben is

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosság miatt felfüggesztette egy húskészítményeket előállító csemői kistermelő tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van - közölte a Nébih az MTI-vel szerdán.

Közölték: a feltárt jogsértések miatt az állatállományt forgalmi korlátozás alá vonták, az élelmiszer-előállítói tevékenységet pedig azonnali hatállyal felfüggesztették. Az akció során több mint 5 tonna élelmiszert, valamint állati mellékterméket vontak ki a forgalomból.

Az állattartó telepen nagyfokú rendezetlenséget tapasztaltak, a helyszínen lévő trágyadombban tetemeket és állati maradványokat is találtak az ellenőrök. Az állattartó a jogszabályban előírt, az állományokra, azok takarmányozására és gyógykezelésére vonatkozó nyilvántartásokat nem vezette. A tilalom ellenére a sertéseket ismeretlen eredetű és összetételű anyaggal (moslékkal) is etette. Az állattartó telepen fellelt sertések és kecskék – melyek tartása be sem volt jelentve – jelöletlenek voltak, így származásuk ismeretlen.

A tájékoztatás szerint az állatállományhoz hasonlóan a kistermelő előállítói tevékenységére vonatkozóan sem álltak rendelkezésre az előírt dokumentumok. Az üzemben a higiénikus kézmosás feltételei nem voltak biztosítottak, az előállítási és tárolási körülmények, valamint a füstölők állapota sem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.

A helyszínen 50 tétel, 5115,75 kilogramm nem nyomonkövethető élelemiszert és állati mellékterméket, valamint lejárt minőség-megőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivontak a forgalomból. Emellett elrendelték a létesítményben előállított valamennyi, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszer tétel forgalomból való visszahívását - közölték.