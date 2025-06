Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. június 6. 14:48 ::

Kínai-pakisztáni-jordán-egyiptomi koprodukcióban bűnözött egy külföldi diákokból álló banda

Több mint négymillió forintos kárt okozott egy külföldi diákokból álló bűnszövetség, a négy férfit információs rendszer felhasználásával, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalásokkal és azok kísérletével vádolják - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség vádja alapján két elkövetőt már elítéltek a többeket online megkárosító bűnbanda tagjai közül, kettő ellen pedig tovább folyik a bírósági eljárás.

A vádirat lényege szerint a vádlottak - egy kínai, egy pakisztáni, egy jordán és egy egyiptomi fiatal férfi - Magyarországon egyetemistaként ismerkedett meg egymással, majd elhatározták, hogy ismeretlen sértettek bankszámláinak adatait fogják megszerezni - közölte a főügyészség. Hozzátették: az adatokkal árucikkeket terveztek vásárolni, amelyeket értékesítve haszonra akartak szert tenni.

A tájékoztatás szerint a kínai elkövető biztosított az elkövetéshez egy budapesti ingatlant, annak internetes elérhetőségével, valamint beszerezte az elkövetéshez szükséges SIM-kártyákat. Emellett a jogtalanul zsákmányolt eszközök értékesítésében is részt vett. A pakisztáni férfi is közreműködött a SIM-ek beszerzésében, biztosította a csomagátvétel helyszínét, és részt vett az eladásban. Az egyiptomi elkövető a megfelelő technikai ismeretekkel megszerezte egy banki fizetési alkalmazásból több felhasználói fiók adatait, és azokkal végrehajtotta a sértetteket megkárosító vásárlásokat. A jordán férfi vette át a vádlottak által megrendelt és kiszállított mobiltelefonokat és okosórákat.

A vádlottak kilenc sértettnek összesen 4,2 millió forint kárt okoztak, valamint további sértetteknek is megkíséreltek több száz esetben, összesen 140 millió forintot meghaladó kárt okozni - ismertették, megjegyezve: utóbbi tranzakciók azért nem sikerültek, mert a sértetti számlákon nem volt elég fedezet vagy a sértettek korábban vásárlási limitet állítottak be.

Közölték: a Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülésén 2 vádlott, a kínai és a jordán férfi beismerte a bűnösségét. Őket a bíróság - bűnsegédi minőségüket és beismerésüket is figyelembe véve - egységesen 1 év 10 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Kitértek arra is, hogy a kerületi ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlottak terhére, azért hogy a másodfokú bíróság pénzbüntetésre is ítélje őket a haszonszerzési céljuk miatt.

(MTI)