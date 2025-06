Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 30. 19:44 ::

Orbán szerint szégyen, hogy sor került a buzivonulásra - melyet ők tettek lehetővé, sőt még biztosítottak is

Interjút adott Orbán Viktor a TV2-nek. A szombaton tartott Budapest Pride-ra vonatkozó kérdésre először azt mondta, hogy "mi a fészkes fenét" keresett volna ő ott, majd úgy fogalmazott: "ha Felcsúton vagyok, azt mondom, szégyen, ha itt vagyok Budapesten, azt mondom, hogy balítélet".

A 2022-es választással párhuzamosan tartott népszavazást hozta fel, és azt mondta, azon 3,7 millió ember nemet mondott a "genderre", azonban voltak, akik érvénytelenül töltötték ki az ívet, és voltak olyanok is, akik a kormány álláspontja ellen szavaztak. Orbán szerint ez alapján tehát Magyarországon van támogatottsága "a gendernek", amit "a Pride leír". (A felvonulásra egyebek mellett öncélú szexualitásként is hivatkozott.)

A miniszterelnök azt mondta, Brüsszelben kiadták a parancsot arról, hogy Pride-nak lennie kell, megtalálták hozzá azokat, akik megszervezték, a főváros végrehajtotta ezt, az ellenzék hívei pedig felsorakoztak emögé.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy most a "Pride" ügyében történt ez, azonban ha nem "nemzeti kormány" lenne, akkor Ukrajna és a migráció ügyében is ez történne az országban, és akkor végünk lenne. "Ha egy brüsszeli kormány van, ez történne, és az emberek még tapsolnának is hozzá" – tette hozzá.

(24 nyomán)