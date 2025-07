Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. július 13. 17:13 ::

Ázsiai futár gázolt Debrecenben, majd magára hagyta áldozatát

Debreceni olvasónk volt szemtanúja az esetnek, amely egyáltalán nem példa nélküli. Mint azt írta, egy ázsiai – véleménye szerint indiai – biciklis futár gázolt el egy nőt a vármegyeszékhelyen – írja a Magyar Jelen.

A baleset a református kistemplom, vagy más néven „csonkatemplom” közelében történt. Az indiainak tűnő Wolt-futár elgázolt egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül egész egyszerűen továbbhajtott. „Az eset után az indiai felállt és ment is tovább, mint aki jól végezte dolgát...” – írta nekünk a szemtanú. Leírása szerint a csattanás akkora volt, hogy a szemközti fagyizóban is lehetett azt hallani. A sértetthez mentőt kellett hívni, arról nincs információnk, hogy milyen sérüléseket szenvedett.



Fotó: Magyar Jelen

Az elmúlt években nem csak Budapestet lepték el az ázsiai biciklifutárok, de a vidéki nagyvárosokban is egyre többen száguldoznak. Mivel általában a munkaerejük mellett közlekedési kultúrájukat is magukkal hozzák Magyarországra, ezért igen sok közúti balesetért is felelősek. Néhány nappal ezelőtt pedig az a hír borzolta a kedélyeket a városban, amely szerint egy kínai vendégmunkás erőszakolt meg egy 16 éves debreceni lányt – emlékeztet a lap.