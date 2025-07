Anyaország, Sport :: 2025. július 22. 18:51 ::

Az olimpiai bajnokot legyőzve döntős a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 19-18-ra legyőzte az olimpiai bajnok bajnok szerb csapatot a szingapúri világbajnokság keddi elődöntőjében.

A magyarok hat perccel a befejezés előtt már öt góllal is vezettek, a rivális azonban izgalmassá tette a végjátékot. A válogatott 1998 óta először verte a szerbeket vb-n.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2023-as fukuokai siker után a második vb-döntőjére készülhet a férfiválogatott élén, a csütörtöki fináléban az Európa-bajnok spanyol csapat lesz az ellenfél. A két együttes a csoportkör 3. fordulójában már játszott egymással, a rivális azon a meccsen az 5-1-re megnyert negyedik negyednek köszönhetően egy góllal diadalmaskodott.

Eddig egyszer, 2005-ben Montrealban fordult elő, hogy a férfi és a női válogatott is vb-döntőt játsszon, akkor a nők arany-, a férfiak ezüstéremmel tértek haza.

Vizes vb, férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Szerbia 19-18 (6-3, 2-5, 8-4, 3-6)

Varga Zsolt: ilyen szívvel lehet nyerni



Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint elképesztően nehéz mérkőzésen, a szerbeket "túllőve" sikerült megnyerni a szingapúri világbajnokság férfi vízilabdatornájának elődöntőjét, amely a szív diadala is volt egyben.

"Azzal kezdeném, hogy gratulálok a lányoknak, fantasztikus játékkal nyertek tegnap, óriási dolog, és büszkék lehetünk arra, hogy mindkét csapat döntőt játszhat" - kezdte értékelését Varga Zsolt a vegyes zónában. - "A mai meccs jól indult, de a szerbek háromszoros olimpia bajnokként tisztában vannak azzal, hogy hogyan lehet megnyerni ezeket a találkozókat. Nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy megmaradjunk a végén, elképesztően nehéz volt a védekezés, rengeteg kiállítást harcoltak ki, ma egyszerűen sikerült túllőnünk őket, ez volt a győzelem egyik kulcsa."

A szakember elmondta, a hajrában "óriási sakkjátszma" kezdődött azzal, hogy megpróbálják kivenni a játékból a már fáradt, több személyi hibával rendelkező szerb játékosokat, ami nagyjából sikerült, persze Dusan Mandic azért így is hozta magát, de ez tőle elvárható.

A szövetségi kapitány a spanyolok elleni döntővel kapcsolatban megjegyezte, nem lesz nagyobb a tét, mint ezen a találkozón: "A két csapat jól ismeri egymást, rendszeresen együtt készülünk, tudjuk, hogy egy nagyon erős ellenfél, de ez a szív, ami ma is volt, ez kell a sikerhez."

A négy gólt szerző Fekete Gergő azt mondta, pályafutása legjobb mérkőzésén van túl, s úgy érezte, hogy hátul végig nagy harcra tudta késztetni Mandicot, aki ugyan sokszor betalált, de többször hibázott is, a legvégére pedig egy kicsit talán sikerült őt felőrölni.

"Legyőztük a világbajnokot, most az olimpiai bajnokot, már csak egy dolog van hátra, az Európa-bajnok" - jelentette ki a Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros kiválósága.

A mérkőzés legjobbjának a helyi szervezők a 21 éves Nagy Ákost választották, aki három gólja mellett több remek gólpasszt is kiosztott: "Ahhoz, hogy valaki így ki tudjon emelkedni, ahhoz kell köré egy ilyen csapat. Mi igazi csapat vagyunk, a szív pedig nem csak egyfajta nagyot mondás, nálunk ez érezhető az egész válogatott körül" - mondta az MTI-nek a fiatal játékos, aki külön köszönetet mondott klubjának, a Ferencvárosnak is, ahol az elmúlt két évben rengeteget foglalkoztak vele.

"Az a munka és bizalom, amit ott kapok, kifizetődik. Azt érzem, hogy ha hétfő reggel felkelsz és mindened fáj, akkor is megéri lemenni a konditerembe, majd úszni egyet, mert ha az életedben csak egyszer is olyan helyzetben leszel, mint most én, akkor az már bőven megérte" - fogalmazott Nagy Ákos.

Burián Gergely szerint a kapott gólok ellenére rengeteg jó emberhátrányos védekezés volt.

"A legutóbbi két meccsen a legjobbkor jött ki a csapat tartása, itt mutatkozott meg, hogy mennyire egységesek vagyunk, félretettük az egót és jobban tudtunk örülni a védekezésnek, mint a góloknak" - mondta a balkezes játékos.

"Egymásból merítettünk energiát, amikor egymás szemébe nézünk és tudjuk, küzdünk a másikért" - jegyezte meg Burián.

