2025. augusztus 22. 09:57

Anyaország, Gazdaság

KSH: 8 százalékot zuhant a beruházások volumene

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött - közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken.

A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte - közölte a KSH.

(MTI)