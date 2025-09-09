Anyaország :: 2025. szeptember 9. 13:49 ::

Letették a Mátrai Erőmű új blokkjának alapkövét Visontán

Letették a Mátrai Erőmű kombinált ciklusú gázturbinás erőműblokkjának (closed-cycle gas turbine, CCGT) alapkövét - közölte az MVM kedden az MTI-vel.

A Mátrai Erőmű visontai telephelyén várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi (MW) rugalmasan szabályozható új kapacitás létesül. A legmodernebb technológiát alkalmazó erőmű rugalmas és környezetbarát megoldást nyújt majd, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését is.

A közlemény idézi az energiaügyi minisztert, aki az esemény alkalmából hangsúlyozta, hogy az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozáshoz szükség van jól szabályozható gázerőművekre is. A legkorszerűbb technológiát képviselő visontai létesítmény nélkülözhetetlen szerepet tölt majd be a belföldi ellátásbiztonságban, fajlagos szén-dioxid-kibocsátása pedig mindössze a negyede a lignit alapú áramtermelésnek - hangoztatta Lantos Csaba.

A miniszter jelezte: összesen három blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban.

Az MVM Csoport vezérigazgatója, Mátrai Károly korszakváltásnak nevezte a beruházást, amely stratégiai válasz az energiarendszer előtt álló kihívásokra. Az új blokk hosszú távú megoldás, amely hidat képez a fosszilis és megújuló energiák között - fogalmazott.

A nemzetközi közbeszerzési eljárás alapján a létesítésére és a gázturbina hosszú távú karbantartására a győztes konzorciumot a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, magyar tulajdonú Status KPRIA Zrt., a szintén 100 százalékban magyar tulajdonú WEST HUNGÁRIA BAU Kft., valamint Egyiptom egyik vezető ipari és energetikai nagyvállalata, az Elsewedy Electric részét képező Elsewedy Power System Projects cégek alkotják.

A kivitelezői konzorciumot képviselő Németh Tamás, a Status KPRIA vezérigazgatója ismertette, hogy zöld hidrogén tüzelésére is alkalmas gázturbinát, gőzturbinát és hőhasznosító kazánt egyesítenek egy rendszerben. Az új áramtermelő erőmű a hagyományos széntüzelésű blokkokhoz képest lényegesen kisebb szén-dioxid-kibocsátással, jobb hatásfokkal és rugalmasabban termel áramot - írták.

A közlemény szerint a kivitelezőkkel februárban írták alá a szerződést, a létesítési engedélyt májusban kapták meg. Az új erőművi blokk élettartama legalább 25 év lesz.