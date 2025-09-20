Anyaország :: 2025. szeptember 20. 22:13 ::

Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke - egy digitális polgári körös kórházigazgató fia

Ma délutáni sajtótájékoztatóján jelentette be Magyar Péter új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót. Magyar elmondta Velkey „szociológus, egyetemi tanár”, majd hozzátette, hogy a frissen kinevezett kabinetfőnök annak Velkey Györgynek fia, aki a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, és nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe is.

Velkey György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon végezte a tanulmányait, az egyetem oldalán azt írják, szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakon végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot az 1960-as évek irodalmi nyilvánosságáról szóló értekezésével. Tanult a római La Sapienza egyetemen is, de Párizsban is, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n és a Paris 8 egyetemen.

