Anyaország, Antimagyarizmus :: 2025. november 12. 13:36 ::

"3% felár magyar nyelvű kiszolgálás esetén" - nem Vietnámban, hanem a Margit körúton

Meghökkentő mondatot nyomtattak egy október elején a Margit körúton megnyitott vietnámi kávézó és étkezde menüjének aljára:

3% felár magyar nyelvű kiszolgálás esetén.



Forrás: Fb

A felirat annyi embert háborított fel, hogy a DBA Bubble Tea nevű hely működtetői egy Facebook-bejegyzésben bocsánatot kértek, bejelentették, hogy ideiglenesen bezárnak, és ígéretet tettek, hogy az újranyitás napján jelentős kedvezményekkel várják majd vendégeiket, írja a 24.

„Őszintén elnézést kérünk a menünkben történt hibáért, amely félreérthető módon azt a benyomást kelthette, hogy 3% díjat számítunk fel a magyar nyelv használatáért. Ez teljes mértékben egy szerkesztési hiba volt, és semmilyen szándékunk nem volt ilyen díjat bevezetni” – állították utólag, teljesen hihető módon...