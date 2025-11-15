Anyaország :: 2025. november 15. 16:42 ::

Magyar Péter Győrben: "Orbán az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte Magyarországot"

„Jól állunk. Egészen jól állunk. Talán még soha nem álltunk ilyen jól. De ez nem lesz egy sétagalopp. Ez egy nagyon nehéz, embert próbáló 148 nap lesz. De megéri” – mondta Magyar Péter az Út a győzelembe elnevezésű országjárásának győri állomásán. Szerinte látni az alagút végén a fényt és a célt: összeállt a csapat, összeállnak a jelöltek, összeállt egy fantasztikus program, és készen állnak a kormányzás felelősségének átvételére. A választás megnyerése egy dolog, de a kormányzás az igazi feladat, ahhoz tényleg fel kell nőni, mondta. „Én másfél éve tanulok, szeretek tanulni, és arra biztatok mindenkit, hogy szeressen tanulni.”



Fotók: Bődey János / Telex

Magyar Péter az alaposan bekamerázott Bécsi kapu téren beszélt Győrben. Azzal kezdte a beszédét, hogy ők jelentik a többséget, a „csendes, békés, de nagyon határozott többség”. A fideszes Digitális Polgári Körök gyűlésére utalva azt mondta: ők nem brazil szappanoperát rendeznek közpénzből.

„Fekete csík, fekete függöny, térfigyelő kamerák. Ez Orbán Viktor világa. Ez a 15 év mérlege. Egy, a saját népétől rettegő vezető mérlege. Kitől fél? A mélyszegénységben élő több százezer gyerektől?” – mondta Magyar Péter. Szerint Orbán nemcsak a szegény gyerekektől, hanem például az alulfizetett ápolóktól és a magára hagyott vidéktől is fél. Azt mondta: a fekete kordonok szimbolizálják a lopott szajrét és a gyászoló, kifosztott országot. „Orbán Viktorhoz illik a fekete szín, mert ő lett ennek az országnak a gyászhuszára” – jelentette ki Magyar Péter.

Magyar szerint azért van szegénység az országban, mert Orbán „a bűnbandájával együtt 20 ezer milliárd forintot lopott el” a magyar emberektől ahelyett, hogy segítették volna a gyerekeket és időseket. „Harcos úr, önök a saját hazájukat lopták szét, önök a magára hagyott gyerekek asztaláról lopták el az ételt.” Hogy lehet, hogy egy 15 éve regnáló miniszterelnöknek fogalma sincs, hogy mekkora a szegénység az országban? Mi lehet annak fontosabb, mint hogy a magyarok hogy élnek? – tette fel a kérdést Magyar.

„Elnök úr, hallom, lehet öntől kérdezni. Nem egyenesen, pacekban, hanem előre megírva a stábja által. Ez nem az igazi bátor harcos, ez olyan Temuról rendelt bátor utcai harcos, olyan digitális harcos kinyomtatva. De ha már lehet kérdezni. Miért nem áll ki 20 éve vitázni?”

Ezzel Orbán Viktor reggeli videójára utalt, amiben azt mondta a miniszterelnök: lehet kérdéseket írni kommentben neki, amelyekre válaszolni fog a DPK-gyűlésen.

Magyar arról beszélt, hogy egy normálisan működő országban nem lehet elnök vagy miniszterelnök, aki fél kiállni a kihívójával egyenes adásban vitázni. Egy valódi miniszterelnök bele mer nézni a népe és kihívója szemébe, nem bújik nők szoknyája, a 85 éves édesapja, fekete kordonok, TEK-esek, propagandisták és janicsárok mögé. „Egy miniszterelnök nem bujkál, feltéve, ha nem maffiafőnök”, szerinte egy valódi miniszterelnök büszke a kormányzása eredményeire, feltéve, ha nem csak a saját családját és janicsárjait gazdagította.

„Harcos úr, ön annyira fél, hogy egyszerű másfél órás vitára nem mer kiállni, nem mer emberek közé menni. Pontosan tudja, hogy vége van, tovarisi konyec” – mondta Magyar Péter, mire a tömeg elkezdte skandálni, hogy „vége van”. Szerinte hiába a hollywoodi szósszal leöntötte ámítás, hiába az orosz, a kínai és az amerikai nagybácsi, Orbán a repülőrajt helyett a recesszió, az eladósodás és az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte Magyarországot.

Magyar Péter szerint Orbán a saját választóival szemben is tiszteletlen, mert a fideszes szavazóknak is joguk van tudni, hogy képes-e még kiállni egy nyílt vitára. Azt üzente a tiszásoknak, hogy higgyenek egymásban, de higgyenek a fideszes szomszédban és a fideszes nagymamában, mert ők is szeretik a hazájukat. Magyar Péter azt mondta: tudja, mi egy valódi miniszterelnök felelőssége, készen áll a feladatra. Azt ígérte, hogy ha nyernek, minden nap azon fog dolgozni, hogy minden magyart képviseljen.

„Vége van. Már csak az a kérdés, hogy mennyire lesz vége” – fogalmazott Magyar.

Szerinte már a fideszesek is látják, hogy vége, mert a hazánk romokban van, és „bárhova nézünk, mindenhol baj van.” Hiába a digitális csillogás, az orosz trollfarmok, az amerikai lélegeztetőgép, nincs annyi ledlámpa és harmadosztályú celeb, amely elvakítaná a magyarokat, és nincs az a hazugság, ami elfedné a valóságot. Beszélt a Tisza képviselőjelölt-jelöltjeiről. Fantasztikus emberek lesznek szerinte, és hálás nekik, hogy vállalták a feladatot. Azt kérte a Tisza közösségétől, hogy álljanak ki egymásért a következő 148 napban.

Magyar Péter előtt Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője is felszólalt Győrben. A volt vezérkari főnök azt mondta, hogy ma nincs értelme háborúellenes gyűlésnek Magyarországon, mert egyedül a kormány akar háborút. Tanács Zoltán, a Tisza Párt programalkotásért felelős vezetője pedig arról beszélt, hogy januárban mutatják be a szakpolitikai programjukat, és kész terveik, jogszabályaik lesznek a kormányzás első 100 napjára.

A Tisza Párt rendezvénye előtt nem sokkal volt a digitális polgári körök gyűlése alig másfél kilométerrel arrébb, a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában, ahol Orbán Viktor mértéktartásról és a méltányosságról beszélt, valamint arra kérte a résztvevőket, hogy beszélgessenek fiatalokkal.

(Telex)