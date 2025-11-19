Anyaország :: 2025. november 19. 10:57 ::

Tisza-jelölt: számunkra a hazai románság érdeke áll mindenek felett!

Eddig azt hittem, a Tisza párt globalista érdekeket képvisel - de itt van egy jelöltjük, aki abszolút nemzeti: neki a románság érdeke áll mindenek felett! Legalábbis egy éve még ezzel kampányolt Gurzó Mária, aki hivatalosan is román, most is az Országos Román Önkormányzat képviselője. Persze egy év alatt Magyar Péter is Mészáros Lőrinc kitartottjából a balliberális ellenzék vezetője lett... - írja bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Hogy e képviselőjelöltjük is hasonló köpönyegforgatást hajtott-e végre, azt nem tudjuk, miként azt sem, van-e román állampolgársága. Hiába küldtem ugyanis el a Tisza párt véleményezési kérésére etikai kódexük tervezetéhez kiegészítésképp, hogy minden párt hozza nyilvánosságra jelöltjei esetleges más állampolgárságát, válaszra sem méltattak (etikátlanul még az etikai kódex ügyében sem), lapítanak a kérdésben.

Vajon milyen kettős állampolgárságú képviselőjelöltjeik lehetnek még? - teszi fel a kérdést a Mi Hazánk alelnöke.