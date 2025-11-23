Anyaország, Videók :: 2025. november 23. 18:01 ::

Százmilliós fizetéskiegészítés Mohács országgyűlési képviselőjének

Százmilliós fizetéskiegészítést kap egy „szegény” országgyűlési bizottsági elnök, Hargitai János pusztán a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért, miniszteri biztosként pluszban, holott mint Mohács országgyűlési képviselőjének eleve feladata volna a helyi fejlesztésekért, programokért lobbizni

A hősök emlékét nem volna szabad meglopni! Az ő nevük nem fedezet a korrupcióra! – hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk politikusa.

Alább látható a videó a felszólalásról: