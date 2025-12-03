Anyaország :: 2025. december 3. 14:00 ::

Orbán Baranyinak: nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni

Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa, mindannyiunké. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van! - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon egy videójához.

"Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk! A magáé is, a mienk is" - mondja a miniszterelnök a videóban Baranyi Krisztinának, a IX. kerület polgármesterének, aki egy szerdai eseményen lépett oda hozzá, arra kérve, hogy személyesen tárgyaljon Karácsony Gergely főpolgármesterrel a főváros sorsáról.

Az ellenzéki politikus azt is mondta, mindenki csak vesztes lehet abban a háborúban, amit Orbán Viktor visel a fővárossal szemben.

Orbán Viktor erre úgy reagált: "nincsen háború, békesség van, a fizetést meg ki fogom fizetni, ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak".

(MTI)