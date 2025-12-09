Anyaország :: 2025. december 9. 22:57 ::

Ügyfélazonosítással foglalkozó céget vásárolt a 4iG

Megvásárolta a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) a digitális ügyfélazonosítással foglalkozó FaceKom Kft.-t - közölte a 4iG kedden az MTI-vel.

A társaság a FaceKom-tulajdonos Opportunity Magántőkealap kezelőjével, az Equilor Alapkezelő Zrt.-vel kötött megállapodást a 100 százalékos tulajdonrész megvételéről.

A felvásárlást a 4iG IT stratégiai befektetésnek tekinti, mert a digitális ügyfél-azonosítás és a távoli ügyintézés kulcsszerepet játszik a vállalatok és a közszféra digitális átalakulásában, számos iparágban pedig már a hatékony és szabályozott működés alapfeltétele - írták. Terveik alapján a FaceKom innovatív technológiai megoldásai a 4iG Csoport nemzetközi jelenlétére támaszkodva új piacokon jelenhetnek meg, erősítve a vállalati pozícióikat a digitális ügyfélélmény és az elektronikus ügyintézést támogató megoldások piacán.

A közlemény szerint a digitális képességek és IT-biztonsági szolgáltatások fejlesztésével komplex, integrált digitális ügyfélkapcsolati megoldásokat kínálhatnak nagyvállalati, pénzügyi, telekommunikációs és közigazgatási ügyfeleknek. A digitális azonosítási és hitelesítési megoldások közvetlenül integrálhatók a 4iG Informatikai Zrt. call center, ügyfélkommunikációs és felhőszolgáltatási portfóliójába, lehetővé téve a vállalatok számára a teljes ügyfélút digitalizálását, ami jelentősen csökkentheti az adminisztrációs költségeket. Az új kompetenciák a videóalapú azonosítás és a távoli ügyintézés területén gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik az ügyintézést, valamint garantálják a jogszabályi megfelelést a távoli ügyfélazonosítás során - tették hozzá.

A 4iG IT Magyarország piacvezető rendszerintegrátoraként a vállalkozások és a kormányzati szervezetek informatikai alapjainak tervezését, kiépítését, valamint a környezeti hatásokkal, változásokkal és kiberbiztonsági támadásokkal szembeni ellenálló-képességének erősítését tekinti a küldetésének - olvasható a vállalati honlapon.

Tulajdonosa, a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója, részvényei kedden 4480 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 830 és 4965 forint között változott.