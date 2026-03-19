2026. március 19. 11:28

Mol: Magyarország nem ismeri el a Hernádi Zsolt ellen jogerősen meghozott elítélő határozatokat

A Fővárosi Törvényszék szerdán meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe, és nem ismeri el - közölte az olajcég csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Ezzel lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás, miután az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.

A törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását - írta a Mol.

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában - közölte a Mol.

(MTI)