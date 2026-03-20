2026. március 20. 10:58

A Hajdú-Bihar vármegyei nyomozók 77 embert gyanúsítanak vesztegetéssel és költségvetési csalással

Vége a Hajdú-Bihar vármegyei cipős ügynek: a nyomozók 77 embert gyanúsítanak vesztegetéssel és költségvetési csalással, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - írta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a rendőrség honlapján.

A KR NNI és több vármegyei rendőr-főkapitányság eljárást folytat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatban. A cipős ügyként elhíresült nyomozás 2022 őszén indult a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján. Ezzel az ügycsoporttal összefüggésben kezdett nyomozni a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is egy békéscsabai cégnél - olvasható a Police.hu oldalon.

Közölék, a gyanú szerint a kft. ortopéd orvosokkal együttműködve gyógyászati segédeszközökre kiírt fiktív vényeket nyújtott be a NEAK-hoz, majd jogosulatlanul visszaigényelte az állami támogatásokat, és ezzel megkárosította a költségvetést. A csalásban közreműködő orvosok jogtalan előnyben részesültek a cégtől. Míg a végtagprotéziseket kiíró orvosok, ha a betegek a felírt terméket a cégnél vásárolták meg, vényenként 20-40 forint közötti összeget kaptak. A cég dolgozói kihelyezett rendeléseket tartottak idősotthonokban, óvodákban, iskolákban, csökkentett munkaképességűeket foglalkoztató cégeknél, nevelőszülői hálózatoknál, valamint fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeinél. Az ott dolgozók vényfelírás esetén termékenként 1000 forintot kaptak a kft.-től.

A kiterjedt nyomozás adatai szerint a receptek legnagyobb része C2 típusú, deformált lábra készített ortopéd cipő volt, valamint ülőkorzett. Később pedig, a szigorúbb felírási szabályok bevezetése után a cég inkább már legnagyobb számban a Boston típusú gerincortézisek után igényelt vissza támogatásokat. A kft. a törvényi tiltás ellenére elengedte a segédeszközök önrészét.

Az évek során több mint 4,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek - olvasható.

A KR NNI azt közölte: a Hajdú-Bihar vármegyei nyomozók most fejezték be a vizsgálatot: összesen 77 gyanúsítottal szemben javasoltak vádemelést. Köztük 37 orvos, 31 cégalkalmazott és 9 intézményi dolgozó van. Az ügyiratban 706 vesztegetés, 94 vesztegetés elfogadása és 9 költségvetési csalás szerepel.

