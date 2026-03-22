Pártja hullamerevségének beállta előtt azon aggódik az MSZP elnöke, hogy a "jó szándékú" DK veszélyezteti a "győzelmet"

Nyílt levelet írt Komjáthi Imre, az MSZP elnöke Dobrev Klárának, a DK elnökének. – Azért a nyílt levél formáját választom, mert a legutóbbi megkeresésemre válaszra sem méltattál – de ma már nem is nekem, hanem a választóknak tartozol elszámolással – kezdte üzenetét a szocialista politikus.

Szerinte másfél évtized után most van először reális, kézzel fogható esély arra, hogy „elzavarjuk ezt a kormányt”.

Az emberek változást akarnak, és joggal várják el tőlünk, hogy ne álljunk a győzelem útjába. Ehhez képest azt látom, hogy a Demokratikus Koalíció ma már nem a kormányváltásért, hanem a saját politikai túléléséért küzd, és ezzel az ország jövőjét kockáztatja – fogalmazott Komjáthi, aki szerint „a támogatottságotok olvad, és ki kell mondani az igazságot: a DK ma már nem képes egyéni körzetet nyerni”.

Az MSZP elnöke szerint az „ellenzéki erők elleni folyamatos áskálódás nem politika, hanem rombolás”.

Aki ma a saját pártérdekét és a parlamenti helyeit fontosabbnak tartja a kormányváltás esélyénél, az nemcsak a baloldalt árulja el, hanem a hazáját is.

Aki kockáztatja a 2026-os győzelmet csak azért, hogy ne kelljen szembenéznie a saját kudarcaival, az a Fidesz hatalmának meghosszabbítását segíti elő” – érvel Komjáthi Imre, hangsúlyozva, „az MSZP-ben meghoztuk a felelős döntéseket”. Ismert, a szocialisták nem indulnak a választáson. (De ha elindultak volna, akkor se szavaztak volna rájuk sokan saját magukon kívül - a szerk.)

„Ez a levél nem egy újabb megkeresés, vagy egyeztetési kísérlet. Ez egy kemény felszólítás a józan ész nevében. Magyarország nem bír ki még négy évet ezzel a rendszerrel, és a választók nem fognak megbocsátani azoknak, akik hiúságból vagy önérdekből elszabotálták a változást” – olvasható a levélben. Az MSZP-s politikus hisz benne, hogy a Demokratikus Koalíció tagjai és támogatói tisztességes, az Orbán-rendszer leváltásáért elkötelezett, jó szándékú demokraták.

„A felelősség a tiétek. Ne legyetek ti az akadálya annak, hogy végre megszabaduljunk ettől a kormánytól!” – zárta levelét Komjáthi Imre.

A napokban visszalépett a jelöltségtől Kopping Rita DK-s politikus, a Bács-Kiskun vármegye 01. számú választókerület DK-s jelöltje. A politikus a kormányváltás érdekében döntött így, lépésének okairól interjút is adott a 24.hu-nak.

A Momentum-frakcióvezetője is arra kérte a DK-sokat, hogy lépjenek vissza a billegő körzetekben, hogy egy ellenzéki jelölt indulhasson a fideszessel szemben. Bedő Dávid a kutyapártos jelöltektől is visszalépést vár.

