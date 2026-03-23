2026. március 23. 12:46

Jogerős az ítélet, hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkára

Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla, az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, Nagy Jánost örökre eltiltották a kormány- és köztisztviselői feladatoktól. Jogerőre emelkedett a hat és fél éves börtönbüntetése, de az elsőfokú ítélethez képest viszont kevesebb pénzbüntetést, csak 1 millió 600 ezer forintot kell fizetnie. A Fővárosi Ítélőtáblán hétfőn kimondta a bíró, hogy az ítélet ellen már nem lehet fellebbezni. Nagy Jánost hétfőn úgy ítélték el másodfokon, hogy nem jelent meg a bíróságon.

Nagy ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, de ebben az ügyben azzal vádolták, hogy hivatali helyzetével visszaélve segített a vegyes gazdálkodással foglalkozó B. Szilárdnak egy pályázat elnyerésében, amely 830 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás megszerzéséről szólt. A vád szerint ezt nem ingyen vállalta: segítségéért cserébe Nagy ötszázalékos tulajdonrészt kért az érintett cégben. 2024 júniusában a korábbi helyettes államtitkárra legalább 10 év börtönbüntetést kért az ügyész. Az ügy legfontosabb elemei olyan hangfelvételek voltak, amelyek Nagy szerint pont az ártatlanságát, az ügyész szerint viszont pont a bűnösségét bizonyítják. A vádlottak védői ragaszkodtak ahhoz, hogy a felvételeket jogtalanul rögzítették.

A korábbi helyettes államtitkárt 2025 januárjában ítélték el első fokon, vagyis akkor még nem jogerősen az egyik ellene folyó büntetőügyben. A Budapest Környéki Törvényszék Nagy Jánost bűnösnek mondta ki hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás vádjában. Az elsőfokú ítélet szerint 6 év 6 hónap börtönt kapott, akkor 7 évre tiltották el a közügyek gyakorlásától.

Hétfőn, a másodfokú ítélet kiszabásakor a bíró azt mondta, Nagy János az állami vezetés felső szintjén tevékenykedett, ebben a pozíciójában élt vissza gátlástanul a közhatalmi helyzetével. Helyettes államtitkárként a minisztérium felső vezetéséhez tartozott, ezért is használhatta ki az informális kapcsolatait arra, hogy segítsen az ügy tárgyát képző pályázat elnyerésében. A bíró szerint „teljes mértékben méltatlanná vált” arra, hogy olyan foglalkozásokat végezzen, mint korábban, ezért ezektől örökre eltiltotta.

A hétfői, másodfokú ítélet indoklásakor a bíró elmondta, hogy az elsőfokú bíróság alapvetően törvényesen és alaposan járt el, ezért nem volt szükség arra, hogy lényegesen megváltoztassa az elsőfokú ítéletet.

A bíró megjegyezte, hogy a hivatali korrupció, általánosságban a korrupció elleni küzdelem kiemelt össztársadalmi érdek, egyben kiemelt igazságszolgáltatási feladat is. Azért is igényel az igazságszolgáltatás részéről hatékony fellépést a büntetési tételeken keresztül, mert ennek a korrupciós bűncselekmények visszaszorításában komoly szerepe van.

B. Szilárd másodrendű vádlottat első fokon két év börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélésért. Gy. Anita harmadrendű vádlottat szintén bűnösnek mondták ki, ő első fokon két év hat hónap börtönt kapott. S. Szabolcs negyedrendű vádlottat is börtönbüntetésre ítélték, ő két évet kapott. Az elsőfokú ítélet ellen mindannyian fellebbeztek, ezért tárgyalta az ügyüket hétfőn a Fővárosi Ítélőtábla. A másodfokú bíróság Gy. Anita büntetését enyhítette, két év börtönt kapott öt év próbaidőre felfüggesztve. B. Szilárd elsőfokú ítéletét viszont teljesen helybenhagyta a másodfokú bíróság.

A korábbi helyettes államtitkár az ügy korábbi tárgyalásain konzekvensen ragaszkodott ahhoz, hogy koncepciós per folyik ellene. Az utolsó szó jogán 2024 októberében arról beszélt, hogy „személyét ellehetetlenítő” eljárás zajlik ellene, amelyből „sikerült is két eljárást csinálni”. Nagy ezzel arra utalt, hogy egy másik ügyben 2,2 milliárd forintra elkövetett hűtlen kezeléssel és okirat-hamisítással is vádolják. Az ügyészség szerint a korábbi helyettes államtitkár közreműködésével ennyi pénzt fizetett ki az Agrárminisztérium egyik háttércége két ügyvédi irodának, amik ezért cserébe nem végeztek érdemi munkát.

Nagy az ügy egy korábbi tárgyalásán komoly kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Azt mondta, az ellene folyó eljárás illeszkedik a „kormányzati korrupcióellenes látszatintézkedések sorába”, ezzel „jól mutat” az EU felé is.

Az elsőfokú ítélet indoklásakor a bíró nemcsak a vádlottak vallomásait, hanem a lehallgatott telefonbeszélgetések egyes részeit is ismertette. Egy lehallgatott beszélgetésben Nagy János azt mondta a vegyes gazdálkodással foglalkozó vállalkozást alapító B. Szilárdnak, hogy a pályázat, amit beadott a vállalkozás fejlesztéséért, „meg lesz nyerve”. Egy másik B. Szilárd és Nagy közötti beszélgetésben előbbi részletesen elmondta a korábbi helyettes államtitkárnak, hogy az ügyben érintett cégben mekkora tulajdonrészt fog kapni Nagy, és ez pontosan mennyi pénzt is jelent. A bíró szerint nemcsak a lehallgatott beszélgetések, hanem B. Szilárd nyomozati vallomásai is egyértelműen alátámasztják, hogy Nagy visszaélt a hivatalával azért, hogy segítse a céget.

