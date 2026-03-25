2026. március 25. 08:26

Netanjahu-csicskák szövetsége: "menjetek el szavazni Orbán Viktorra!" - üzeni Trump

Budapesti látogatás helyett a világhálón tesz hitet a miniszterelnök mellett az amerikai elnök.

Trump ismét saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén biztosította támogatásáról Orbán Viktort a közelgő parlamenti választás előtt. Az Egyesült Államok vezetője február elején tett először közzé támogató üzenetet a magyar kormányfő irányába, majd ugyanezt a szöveget változtatások nélkül újraközölte néhány nappal később. Most, alig három héttel a választás előtt újra írt az amerikai elnök a témában: megint ugyanazt a szöveget osztotta meg, igaz, a végén egy félmondat erejéig kicsit nyomatékosabban szólt a magyar választókhoz.

A már jól ismert szöveg a következő:

A nagyon elismert magyar miniszterelnök, Orbán Viktor egy valóban erős és hatalmas vezető, aki már korábban bizonyított a fantasztikus eredmények elérésében. Fáradhatatlanul harcol és szereti a csodálatos országát és népét, ahogy én is az Egyesült Államokat. Viktor folyamatosan azért harcol, hogy megvédje Magyarországot, nőjön a Gazdaság, munkahelyeket teremtsen, kereskedelmet népszerűsítsen, megállítsa az illegális bevándorlást és biztosítsa a RENDET ÉS A BIZTONSÁGOT. A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat új szintre lépett az én kormányom alatt, ami nagyrészt Orbán Viktornak köszönhető. Várom, hogy továbbra is szorosan dolgozhassak vele együtt, hogy mindkét ország előreléphessen a siker fantasztikus útján az együttműködésben. Már 2022-ben is büszkén rámogattam Orbán Viktor újraválasztását, és ismét megtiszteltetés, hogy megtehetem.

A csavar ezután jön, mert Trump ezen a ponton leírja, mikor lesz a választás Magyarországon, majd a választókhoz szólva úgy folytatja:

Magyarország: Menjetek el szavazni Orbán Viktorra!

(24 nyomán)