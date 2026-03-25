2026. március 25. 16:45

Katasztrófavédelmi főigazgatóság: csütörtökön havazás várható

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható - tájékoztatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán az MTI-t.

A katasztrófavédelem közleményében arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről a http://met.hu/ címen, míg az útviszonyokról a http://utinform.hu/ oldalon. Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t - tették hozzá.

Hangsúlyozták: a hó vastagsága helyenként a tíz-tizenöt centimétert is elérheti.

Kitértek arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre. Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani - jelezték.

A főigazgatóság arra szólított fel, hogy aki sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.