2026. március 26. 06:30

Még egy hétig lehet delegáltakat küldeni a szavazatszámláló bizottságokba

Még egy hétig, április 2-án 16 óráig jelenthetnek be megbízottakat a választási bizottságokba - így a több mint tízezer szavazatszámláló bizottságba - az áprilisi országgyűlési választáson jelöltet állító pártok és független jelöltek.

A jogszabály szerint a választási bizottságoknak - a választott tagokon felül - a választókerületben induló jelöltek által delegált tagjai is vannak. A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni április 2-án 16 óráig.

A szavazatszámláló bizottságokba (szszb) - országosan 10 047 van - és az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottságokba két-két tagot küldhetnek a választókerületben egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító pártok és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a független jelöltek. Egy párt csak két tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított. A közösen jelöltet, illetve listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az szszb-be két tagot.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba (oevb) egy-egy tagot delegálhat a választókerületben egyéni jelöltet állító jelölőszervezet, illetve a független jelölt. A közös jelöltet állító szervezetek közösen bízhatnak meg delegáltakat.

A területi választási bizottságokba és a Nemzeti Választási Bizottságba egy-egy tagot delegálhatnak az országos listát állító jelölőszervezetek.

A választási bizottság megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozóan nincs korlátozás, a központi névjegyzékben azonban szerepelnie kell.

A jelölőszervezeteknek, független jelölteknek érdekük, hogy valamennyi választási szervbe delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottjaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ellenőrizhetik azt, és részt vehetnek az esetleges jogviták eldöntésében.

A választási bizottságokban ülő választott és megbízott tagoknak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. A párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

Az előző országgyűlési választáson, 2022-ben több mint 40 ezer pártdelegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2018-ban ez a szám több mint 30 ezer volt.

(MTI)