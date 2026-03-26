Családbántalmazó "gyermekmentők", akik lebukásuk után a korábbi szövetségeseiket támadják

A Jobbik kétfős Gyermekmentő Akciócsoportjának politikusjelölt tagjai, Bai László és Juhász-Bauer Ágoston hónapok óta folyamatosan csúsztatásokkal, rágalmakkal támadják Toroczkai Lászlót, Bartal Andrást és az egész Mi Hazánk Mozgalmat. Juhász-Bauer Ágoston, a Jobbik zalai országgyűlési képviselőjelöltje a napokban nyílt vitára is kihívta Toroczkai Lászlót, és szóváltásba keveredett a Mi Hazánk elnökével annak keszthelyi fóruma előtt a nyílt utcán. A pártelnök egy bírósági dokumentumot is bemutatott a Jobbik jelöltjének élő közvetítése közben, és azt mondta, hogy bűnözőkkel nem áll szóba. Juhász-Bauer a testével takarta el a saját kameráját, hogy a nézők ne láthassák, hogy milyen dokumentumot mutatott fel Toroczkai László. A Magyar Jelen utánajárt, miről van szó valójában.



Forrás: Keszthelyi Televízió

Kiderült, hogy a hónapokkal ezelőtt kezdődött konfliktus oka, hogy sem Bartal András, sem Toroczkai László nem kívánt együttműködni a magát gyermekvédőnek nevező Bai Lászlóval, akit Juhász-Bauer Ágoston vett a védelmébe. Ennek oka, hogy megtudták, Bai László a gyanú szerint családbántalmazó, és nemcsak a saját gyermekét ütlegelte, hanem a gyanú szerint a feleségét is bántalmazta.

Ez utóbbi miatt távoltartási végzés született ellene, valamint kapcsolati erőszak vádjával bíróság előtt áll. A hatóság szerint a vádbeli cselekmény elkövetési módját verbális és fizikai erőszakos magatartás, folyamatosan visszatérő elkövetési mód jellemzi, emiatt a bíróság Bai László személyi szabadságának korlátozását is indokoltnak látta.

Mindezeken túl egy brutális felvétel is eljutott a Magyar Jelen szerkesztőségéhez, amin a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoportjának alapítója, Bai László a saját fiát ütlegeli a család szeme láttára.

Arról nincs információ, hogy a videóra vett eset miatt indult-e eljárás Bai Lászlóval szemben, az viszont biztos, hogy kapcsolati erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt jelenleg is zajlik egy büntetőügy a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon, melynek a jobbikos „gyermekmentő” politikusjelölt a vádlottja.

Mint azt a Magyar Jelen megtudta, Bai Lászlóra az akkori felesége (azóta elváltak) hívta rá a rendőröket még 2024 májusában, miután a férfi dührohamot kapott, és ököllel ütötte. A nő elmondása szerint Bai korábban is rendszeresen bántalmazta mind fizikálisan, mind verbálisan őt, a közös fiukat és a nagyobbik lányukat, ám azon a májusi napon betelt nála a pohár, és a hatóságoktól kért segítséget.

A rendőrségi nyomozás lezárulta után az elsőfokú bíróság – a büntetőügy megindítása mellett, ami jelenleg is folyamatban van – távoltartási végzést rendelt el Bai Lászlóval szemben, amit a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 2025. december 16-án meghozott végzése fenntartott.

Vagyis a „gyermekvédő aktivistának” továbbra is távol kell tartania magát volt feleségétől és annak budapesti tartózkodási helyétől.



A Fővárosi Törvényszék végzése

A Fővárosi Törvényszék a döntést azzal indokolta, hogy a kapcsolati erőszak bűntettét verbális és fizikai erőszakkal, folyamatosan visszatérően követi el, valamint megalapozott a bűnismétlés veszélye.

Bántalmazó a „gyermekvédő” álarc mögött

Bai László éveken keresztül sikeresen titkolta el a fent bemutatott gyermek- és nőbántalmazó énjét, így a Civil Háttér nevű közösségi oldal szerkesztőjeként és a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) „gyermekvédelmi vezetőjeként” nagyon sok jóindulatú, a gyermekvédelem ügyét valóban fontosnak tartó embert tévesztett meg.

Köztük volt mások mellett Bartal András, a Bűnvadászok jelenlegi, a MÖM egykori vezetője is, aki 2025. december 25-én a Facebookon az alábbiakat írta Bai Lászlóról: „…kiderült róla, hogy súlyos bűnöket követett el még a saját családja ellen is, ezért megromlott vele a viszony. Sajnos sokáig engem is megvezetett, nálam lakott albérlőként, de nemrégiben elköltözött, és azóta elkezdte ezt a lejárató kampányt”.

Bartal lejárató kampány alatt azt érti, hogy Bai László az elmúlt időszakban több rágalmazó videót is közzétett az általa szerkesztett Civil Háttér nevű csatornán. Ezekben – hitelt érdemlő bizonyítékok nélkül – okirathamisítással és más bűncselekményekkel vádolja a Bűnvadászok vezetőjét.

Személyes bosszúhadjárat

Időközben azonban kiderült, hogy Bai személyes bosszúhadjáratát – amellett, hogy az általa elkövetett bántalmazások napvilágra kerülése miatt kegyvesztetté vált a MÖM-ben – egy másik ügy is motiválhatta.

Tudniillik Bai László tavaly ősz végén (miután Bartal András ingatlanjából elköltözött, ezáltal megszűnt az albérlője lenni) a MÖM egyik Vas vármegyei tagjához, Vattamány Évához kéredzkedett be – mesélte el a Magyar Jelennek maga az érintett. Az egyedülálló anyuka elmondása szerint a Magyar Önvédelmi Mozgalomban ismerkedett meg Bai Lászlóval, aki – „gyermekvédelmi vezető” lévén – felajánlotta szakmai segítségét a különélő, bántalmazó apa ellen vívott jogi küzdelmekben.

Vattamány Éva bevallotta, kezdetben félreismerte Bait, aki akkor még teljesen más arcát mutatta. „Ismerkedni kezdtünk, és mivel pont akkor mondta fel az albérletét Bartal Andrásnál, megsajnáltam, hogy nincs hol laknia, ezért befogadtam a házamba. Ingyen, pusztán szívességből” – húzta alá.

Hozzátette, a férfi többször dührohamot kapott, és fenyegetőleg lépett fel vele szemben, ezért a Bűnvadászok csapatához tartozó Dabasi Tamás segítségét kérte. Ő aztán két ismerősével segített Bai Lászlót kiköltöztetni Vattamány Éva házából.

„Tettlegességre ugyan nem került sor, amikor Bai László eljött a cuccaiért, ám mivel nehezményezte, hogy nem lakhat tovább nálam, személyesen is megfenyegetett. Ahogy a védelmemben megjelent három férfit is” – hangsúlyozta Vattamány Éva.

A nő állításait egy videófelvétel is alátámasztja , amin Bai László a helyszínen bosszút fogad azok ellen, akik hozzájárultak az kiköltöztetéséhez, és arról beszél, hogy „ha kell, megcsinálja a botrányt.”

Így már érthetővé válik, hogy a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoportjának alapítója miért pont Bartal (és az ő személyén keresztül a Mi Hazánk Mozgalom) ellen indított bosszúhadjáratot.

Befuccsolt politikai karrier

Juhász-Bauer Ágoston, akinek a nevelt fiával, Aladárral kapcsolatban a Mi Hazánk korábban számos alkalommal segített, Bai László mellé állt, vele hozta létre a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoportját. Emiatt mondta Toroczkai László, hogy nem tud már bízni Juhász-Bauerékban, el tudja képzelni azt is, hogy más ügyekben is félrevezetik a közvéleményt, hiszen nem lehet eltitkolni azt, hogy a vád szerint egy családbántalmazóval csináltak gyermekvédő akciócsoportot. Miután ugyanis fény derült Bai László titkaira, kizárták a MÖM-ből, majd Juhász-Bauer Ágostonnal együtt csatlakozott a Jobbikhoz, és mindketten a párt országgyűlési képviselőjelöltjei lettek.

Bai László Fejér vármegye 3. számú választókerületében akart elindulni, de már az ajánlásgyűjtésnél elbukott, ugyanis nem sikerült összegyűjtenie az induláshoz szükséges ötszáz ajánlást. Juhász-Bauer Ágostonnak azonban sikerült, így jelenleg a Zala vármegyei 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje.

A Jobbik ugyanakkor képtelen volt listát állítani, így az egykor szebb napokat látott párt nem lesz ott a szavazólapon, már egészen biztosan kiesett a parlamentből.

