Ön hallott már a cigány fegyelemről? Mi sem...

Mint ismeretes, és arról már több alkalommal írtunk portálunkon is, néhány nappal ezelőtt kállói cigányok agresszíven léptek fel a Mi Hazánk tagjai ellen a településen, akik utcafórumot tartottak. A haragot főként a Bűnvadászok kisbusza váltotta ki belőlük.

Volt szamurájkardos fenyegetés és ehhez hasonlók, úgy gondolják, ők döntik el, ki léphet be a településre, és ki nem. Természetesen a nemzeti párt ezt nem fogadta el, és a rendőrség akadályoztatása ellenére is végül a Kúria kimondta, hogy lehet demonstrációt tartani, ezért most szombaton 14 órakor ott lesz a Mi Hazánk és több nemzeti szervezet, és remélhetőleg nagyon sok tisztességes magyar ember, akinek elege van már a bűnözésből. Ezúton is biztatok mindenkit arra, hogy szánja erre a szombat délutánját, mert fontos!

A helyzet tehát komoly, és az ügy messze nem Kállóról szól, ez egy országos probléma, és a magyar jövő a tét. Vannak azonban humorosabb momentumai is a történéseknek. A közösségi médiában egyre-másra jönnek szembe velem a különböző cigánybűnözői körök videói, bejegyzései, némelyeket azért kizárólag a magyar nyelv tudásának birtokában nehéz megfejteni, de az indulat jól érzékelhető.

Az igazság az, hogy, bár a Bűnvadászok soha az életben nem hirdette, hogy a bűnözők a cigányok volnának, ezek a cigányok ezt valamiért teljesen önkéntes alapon magukra vették. Mondjuk a szamurájkardos kállói cigány nyíltan el is mondja a fenyegetőző videójában, hogy „én bűnöző vagyok, nem tagadom”...

A legújabb „gyöngyszem” viszont az alábbi felhívás, amely egy bizonyos „Cigány klubban” jelent meg:

Tehát a legnagyobb fegyverük a fegyelem. Szerintem sokan azt mondanák, hogy inkább a szamurájkard... Éppen ez a probléma, hogy a cigányság egy jelentős része nem tud fegyelmezetten véleményt nyilvánítani, ahogyan azt láttuk Kállóban is. Félállati őrjöngés volt az is, amit ott műveltek. De ha megnézzük a Bűnvadászok videóit, ott is rendre ez a viselkedésforma jön elő. Az meg különösen humoros, hogy a kállói cigányok fenyegető videóikban – és az ország más pontján is évek óta - „spártaiakként” hivatkoznak magukra.

Elhiszem, hogy ezzel azt akarják üzenni, hogy ők nagyon kemények, de ez röhejesen vicces. A különbséget ugyanis minden tekintetben zongorázni lehet. Erkölcsben, szellemben, a fegyelmezettségről nem is beszélve...

Ha görög lennék, nagyon felháborítana ez az önkényes és teljesen hazug kisajátítási kísérlet. Bár magyarként, tehát európaiként is azt mondhatom, hogy a hellén-spártai kultúrkör, mint az egyetemes európai történelmi örökség része, védelemért kiállt innen is, ezeknek a primitív ösztönlényként működő bűnözői csoportoknak semmi közük az egykori spártaiakhoz.

A tisztességes magyar embereknek pedig elege van a bűnözésből, ezért szombaton 2-kor legyünk ott minél többen Kállón, és mutassuk meg méltóságteljesen, rendben és fegyelemben a különbséget!

Lantos János – Kuruc.info