2026. március 26. 16:05

Változékony idő várható az utolsó márciusi hétvégén

Változékony idő várható március utolsó hétvégéjén, és nagy lesz a különbség a nyugati és keleti országrész között: nyugaton csapadékos idő várható viharos széllel és a hőmérséklet csúcsértéke 10 Celsius-fok körül alakul, míg keleten tavaszias, jellemzően száraz időre kell készülni 12-18 fok közötti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati, délnyugati vármegyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék - eső, nyugaton havas eső, havazás - várható, majd megszűnik a csapadék tartós jellege, illetve a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések is, de a nyugati határ mentén erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű.

Szombaton észak felől csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakon még erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt, a déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve az Alföld északkeleti részén 19 és 21 fok közötti hőmérséklet is előfordulhat.

Vasárnap a többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, csak elszórtan várható zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a Dunántúlon néhol kevéssel 12 fok alatt valószínű.