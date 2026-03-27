Anyaország, Háború :: 2026. március 27. 18:58 ::

Két amerikai szenátor Orbánékát szeretné megszankciózni Ukrajna és az orosz energiahordozók miatt

Két amerikai szenátor olyan jogszabálytervezet benyújtására készül, amely szankciókat vezetne be azokra a magas rangú magyar képviselők ellen, akik részt vesznek az Ukrajnának nyújtott támogatás akadályozásában – írja a Financial Times nyomán a 24.

A „Block Putyin” névre keresztelt törvény elfogadása arra kötelezné Donald Trump amerikai elnököt, hogy pénzügyi szankciókat és vízumtilalmat vezessen be azokkal a magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben, akik részt vesznek az ország orosz olaj- és gázbeszerzéseiben, illetve akik megpróbálták megakadályozni Ukrajna támogatását.



Csúnya dolog az orosz energiától függeni, de az amerikaitól nyilván nem

A demokrata Jeanne Shaheen és a republikánus Thom Tillis várhatóan még ezen a héten benyújtják a jogszabályt. Korábban mindketten nyíltan bírálták Európa tartós függőségét az orosz energiától. Tillis így fogalmazott:

Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinknek egységesnek kell maradniuk Ukrajna támogatásában, illetve abban is, hogy elvágják azokat a bevételi forrásokat, amelyek Putyin háborúját finanszírozzák.

„Ez a törvény felelősségre vonja a magas rangú magyar tisztviselőket, miközben világos utat kínál Magyarország számára, hogy visszatérjen szövetségeseihez azzal, hogy megszünteti az orosz energiától való függőségét, és felhagy Ukrajna támogatásának akadályozásával” – tette hozzá.

JD Vance "nehezen hihető" látogatása

Azzal kapcsolatban, hogy sajtóértesülések szerint – amelyeket a Financial Times nem tudott megerősíteni – előkészületek zajlanak arra, hogy az amerikai alelnök, JD Vance a választások előtt néhány nappal Magyarországra látogasson, Shaheen úgy nyilatkozott:

Nehezen hihető, hogy Vance alelnök állítólag Magyarországra készül, hogy választási lendületet adjon egy korrupt kormánynak, amely továbbra is segít finanszírozni Oroszország háborús gépezetét.

A Financial Times által megismert törvénytervezet szövege egyébként nem említi kifejezetten Orbán Viktort a szankciók célpontjaként.