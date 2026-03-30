2026. március 30. 13:06

Ötvenmillió forintért készültek Sulyok Tamás alig nézett videói tavaly

Csaknem 50 millió forintot költött el egy év alatt a Sándor-palota a Sulyok Tamás köztársasági elnökről forgatott videókra - derült ki az 5 millió feletti szerződések listájából.

A Sándor Palota 2024. decemberében szerződött le a ZOOM Management Produkció Kft.-vel „Film- és videó gyártási, ügyviteli szolgáltatásra” egy évre, 2025. november végéig. A szerződés értéke egészen pontosan 49,92 millió forint volt, amit több részletben fizettek ki. A filmes céget a volt DunaTV-s Pap Zsolt viszi, aki jelenleg a Ceglédi Városi Televízió ügyvezetője és főszerkesztője.

Az 50 milliós összeg nem csak Sulyok politikai, közéleti súlyához képest tűnik erős túlzásnak, de a nézettség sem igazolta vissza a költést. A Sándor-palota Youtube oldalán fent lévő videók közül az egyik 27 megtekintésnél jár, az 1,4-2,2 ezres szám már kiugró.

Sulyok a karácsonyi köszöntővel érte el a csúcsot, azt több mint 9 ezren látták, de azt már más forgatta, írja a 444.