Politico: az EU-ban radikális vészforgatókönyvvel készülnek Orbán esetleges győzelmére

Az Európai Unióban vészhelyzeti tervekről tárgyalnak arra az esetre, ha Orbán Viktor újabb ciklust nyerne az április 12-i választáson, írja a Politico, melyet a 24.hu szemlézett.

A lapnak 10 uniós diplomata beszélt arról, hogy tagállamok már számos olyan ötletet felvetettek, amelyek megakadályozhatják, hogy a magyar miniszterelnök – vagy adott esetekben bármely más problémás vezető – kisiklassa az unió működését. Ezek között szerepel a szavazás módjának megváltoztatása, a finanszírozás további visszatartása, sőt akár a kizárás is.

– A jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez – mondta Michael McGrath, a demokráciáért, az igazságszolgáltatásért, a jogállamiságért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos a lapnak, amikor a szigorúbb pénzügyi büntetésekkel sújtott országokról kérdezték.

Orbán legutóbb egy Ukrajnának nyújtandó hitelt blokkolta a szavazáson, holott decemberben jóváhagyta a döntést. Az EU legfelsőbb köreiben sokan vannak, akik úgy ítélik meg, hogy ezzel átlépett egy határt.

– Senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az európai intézményeket – dühöngött António Costa, az Európai Tanács elnöke az újságíróknak. „Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz.”

Az is felmerült, hogy Budapest az ukrajnai háború alatt végig kapcsolatban maradt Moszkvával, és hogy Szijjártó Péter külügyminiszter az EU-ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrovot a fejleményekről.

A lap több névtelensége kérő diplomatát idéz, akik egybehangzóan radikálisabb lépések megtételét sürgetik Orbán győzelme esetére, bár olyan nyilatkozatot is bemutattak, amely szerint Orbán elég okos politikus ahhoz, hogy tudja, hol vannak a határok, és választás után változtat a hozzáállásán, mások szerint ő egy trójai faló, és az EU lényege a bizalom nem működhet a jelenlétében.

A Politico öt lehetséges verziót sorolt fel a Magyarországgal szemben javasolt fellépési módokról:

1. Az EU-s szavazások megváltoztatása

Az egyik lehetőség a minősített többségi szavazás (QMV) alkalmazásának kiterjesztése – amelyhez általában a tagállamok 55 százalékának, azaz az EU teljes népességének 65 százalékának a szavazata szükséges – olyan érzékeny területekre, amelyek jelenleg mindenki részvételét igénylik, mint például a külpolitika vagy az EU hosszú távú költségvetésének, a többéves pénzügyi keretnek (MFF) az elemei.

2. Többsebességes Európa

Négy diplomata említette a rugalmas formátumok szélesebb körű alkalmazását – informális koalícióitól kezdve a kisebb országcsoportok közötti fokozott együttműködésig.

3. Szigorúbb végrehajtás és pénzügyi nyomásgyakorlás

Egy másik lehetőség az agresszívabb végrehajtási intézkedések, például az EU-s készpénz visszatartása.

4. Szavazati jogok felfüggesztése

2018-ban az Európai Parlament aktiválta az uniós szerződések 7. cikkét, amely lehetővé teszi egy tagállam szavazati jogának felfüggesztését, ha az sérti a blokk értékeit.

5. Kiutasítás az EU-ból

A legdrámaibb – és egyben legreálisabb – lehetőség – írta a Politico. Egyetlen országot sem rúgtak ki az EU-ból, és a téma továbbra is tabu.