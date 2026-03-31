Mobilját nyomkodó gyermeket ütött el a HÉV Óbudán, életveszélyben van

Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál 2026. március 30-án este fél 7 körül. A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak.

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta, és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését.

A baleset során más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére! - írja közleményében a rendőrség.