Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál 2026. március 30-án este fél 7 körül. A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak.
A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta, és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését.
A baleset során más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére! - írja közleményében a rendőrség.