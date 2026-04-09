Gyermekkorú társait vette rá koldulásra egy fiatalkorú erőforrás Nyírbátorban

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a fiatalkorúval szemben, aki állami gondoskodásban élő, gyermekkorú társait kényszerítette koldulásra Nyírbátorban - közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A vádirat szerint 2023 év végétől a vádlott a városi gyermekotthonban nevelkedő lakótársait rávette arra, hogy kolduljanak, majd az így keresett pénzt adják át neki.

A gyermekkorú sértettek a koldulást a belvárosban és áruházak parkolóiban csaknem két éven keresztül végezték a vádlott utasításai alapján. A fiatalkorú attól sem riadt vissza, hogy bántalmazza vagy megöléssel fenyegesse társait, ha tiltakozni mertek.

A főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka minősített esetével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő fiatalkorú elkövetőt, vele szemben javítóintézeti nevelést indítványoz a bíróságnak - írta közleményében az ügyészség.