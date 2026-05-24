Anyaország, Videók :: 2026. május 24. 16:21 ::

Ököllel esett neki egy furgonnak egy "öntudatos" biciklis Budán

Ököllel ütötte egy furgon oldalát egy biciklis Budán, az Árpád Fejedelem útján. Utóbbi nem túl elegánsan sorolt be a kamerás autó elé, amivel a kerékpáros áthaladását akadályozta. Az ütést követően az lehetett a szándéka, hogy elüsse a biciklist, ami nem sikerült. A járművön nem keletkezhetett komolyabb kár, a sofőr nem sokkal később egy piros lámpát hagyott figyelmen kívül.

Május 15-én egy incidenst rögzített egy autós kamerája Budán, az Árpád Fejedelem útján. A felvétel a Budapesti Autósok mutatta be, melynek beküldője így foglalta össze a történteket: „Tolakodó furgonos vs. öntudatos biciklis, rongálás, majd tolatás – hátha elüti –, végül a piroson át hajtott el.”

A videón az látszik, hogy egy furgon a kamerás autó elé sorol be, láthatóan sietve próbál eljutni a balra, a rakpart irányába vezető sávba. A manőver már önmagában sem tűnik különösebben elegánsnak – írja a szakportál. Ekkor érkezik egy biciklis, aki nem egyszerűen kikerüli az akadályt, hanem láthatóan úgy dönt, hogy „nevelési célzattal” reagál a helyzetre. A felvételen az látszik, hogy ököllel megüti a furgon oldalát, majd továbbhalad mögötte – tették hozzá.

A furgon sofőrje az ütés után azonnal hátramenetbe kapcsolt, és visszatolatott a biciklis irányába. A kerékpáros végül el tudott tekerni, de nem sokon múlt, hogy eltalálja az önbíráskodó biciklist – számoltak be róla. A sofőr ezután kiszállt, megnézte a jármű oldalát, majd továbbhajtott. A felvétel alapján a következő kereszteződésnél már a piros jelzés sem nagyon zavarta: a furgonos egyszerűen áthajtott rajta – összegezték.

(Index)