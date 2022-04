Olvasói levelek :: 2022. április 4. 15:38 ::

Két győzelem - és akik mindkettőből kimaradtak

Fennállásának legnagyobb győzelmét aratta a Fidesz, a Mi Hazánk pedig bejutott a parlamentbe. Sokan vannak, akik mindkét eredményből kimaradtak. Nem, ők nem az ellenzéki szavazók.

Rengeteg ember van, aki számára ez a szavazás nem az elvekről szólt, még csak nem is párthűségről, hanem a félelemről. A kormány propagandagépezete tökéletesen tette a dolgát, és sok nemzeti érzelmű szavazóval hitette el, hogy a járványveszély Szküllája és a háború Kharübdisze közötti keskeny szakaszon „csak a Fidesz” tudja biztonsággal kormányozni Magyarországot. Nemcsak arról szólt ez a narratíva, hogy ellenzéki győzelem esetén azonnal és rögtön eljön a vég, de arról is, hogy minden szavazat, amit nem a Fideszre adnak le, kárba veszett szavazat, nincs értelme tehát másra szavazni. Még a Mi Hazánkra sem.

Hogy milyen sokan hitték el ezt a propagandát, az látható a tegnapi választás eredményeiből. A Fidesz ötödik választási győzelmét szerezte meg, mégpedig a valaha volt legnagyobb arányban, összesen 135 mandátumot szerezve a 199-ből. Ez ismét kétharmados többség, mégpedig elég stabil kétharmad, míg az egyszerű többség 100 mandátumnál kezdődik. Mondanunk sem kell, a nemzeti oldal részéről a reális legszerencsésebb eredmény egy fideszes győzelem lett volna, de egyszerű többséggel, és egy erős, 10% körüli Mi Hazánk-eredménnyel. Miért nem így történt?

Rengeteg, magát nemzeti érzelműnek, sőt, nemzeti radikálisnak valló honfitársunk szavazott a Fideszre. Ők azok, akik elhitték a propagandát, azt, hogy Fidesz nélkül nincsen élet (si est vita, non est ita - mondhatnánk). Elhitték nemcsak ezt, de azt is, hogy a közvélemény-kutatók által rendszeresen 2-3%-ra mért Mi Hazánk Mozgalom úgysem fog bejutni a parlamentbe, kár tehát rájuk szavazni. Tévedtek. A Toroczkai László vezette mozgalom minden elhallgatás, tiltás, törlés és akadályozás ellenére bejutott, mégpedig nem éppen hogy átcsúszva a küszöbön, hanem magabiztosan és „félreszámolhatatlanul”, 7 mi hazánkos képviselőből álló frakciót eredményezve. Ezt semmi másnak nem könyvelheti el a párt és támogatói, mint kemény munkával kivívott, hosszú távon is reménykeltő győzelemnek.

Akik pedig nemzeti érzelműként vagy akár nemzeti radikálisként gondolva magukra a Fideszre szavaztak, azok számára ez az eredmény nem ünnep. De nem ünnep nekik a Fidesz győzelme sem, hiszen az nélkülük, az ő félelemből, hitetlenségből, kényelemből leadott szavazataik nélkül is győzött volna. Ezek az emberek semmi mást nem tettek, mint hogy elvonták a szavazatukat egy valóban nemzeti gondolkodású párttól azért, hogy biztosítsák a Fideszt: ezután is elég, amit eddig tettek, elég az üres szavakra kötött nemzeti pántlika, a félmegoldások, a nemzetközi elit kiszolgálása, a pénzosztogatás a haveroknak, a Covid-oltásokra kényszerítés és a „nemzethy” kormányzás egyéb megszokott vívmányai.

Nincsen kontroll, nincsenek következmények, mehetünk tovább a piros paradicsomokkal szegélyezett, kis grófós szelfikkel tarkított narancsos úton.

Megérte?

Halász Géza

családjogi szakpolitikus

(Mi Hazánk Mozgalom)