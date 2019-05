Programajánló :: 2019. május 14. 07:43 ::

Belső száműzetésben - magyar költősors az ezredfordulón

Versek, kommentárokkal

Siklósi András előadása Budapesten



Időpont: 2019. május 17-én (péntek) 18 óra

Helyszín: 1848-as könyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A

Házigazda: Fejes Zsolt boltvezető

A belépés ingyenes, a vendégeket forró teával várják.

Egy hosszú sorozat végén elérkeztünk a csúcspontra. A záró előadás keretében ízelítőt kaphatunk egy évtizedek óta kitagadott költő míves verseiből és karakteres gondolatvilágából. Egy olyan művész mutatkozik be a közönségnek, aki fütyül a mai divatokra és a semmitmondó „modern” irányzatokra, ám mindig tiszta hangon, szívből-lélekből dalol. Hosszú esztendők óta szívósan őrzi függetlenségét, hitét és céljait nem zúzták szét az élet barbár viharai. Nem tartozik politikai klikkekhez, írói szekértáborokhoz; nem az elvtelen „kritikusoknak” akar megfelelni, hanem a saját mércéinek, az igényes olvasók elvárásainak és az örökkévalóság szigorú követelményeinek. Valódi magyar poétának lenni különlegesen nehéz küldetés, már-már szakrális misszió. Tehetség és ihletettség nélkül biztosan nem megy; azonban a legremekebb adottság is kevés, ha a lírikus életét, gondolatait és érzéseit nem hatja át az őszinte ember- és nemzetszeretet, a szegények és elesettek sorsán való aggódás és jobbító szándék. A költő iránytűje mindig az egyetemes égi és földi értékekhez igazodik; vezérlő csillaga a saját bensőjében lángol, s onnan világít mások számára is. Minden verskedvelőnek – aki eljön az eseményre – maradandó élményben lesz része. (Az estet kötetlen beszélgetéssel zárják.)