Kecskeméti repülőnap: számos légi és szárazföldi bemutató szerepel a programok között

Számos légi és szárazföldi bemutató szerepel az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai bemutató programjában. A látogatók megismerkedhetnek a Magyar Honvédség fegyvereivel, lesznek szimulátorok és PTSZ lánctalpas "élményutazás" is várható a kétnapos rendezvényen - derül ki a repulonap2021.hu oldalról.

A programok szombaton és vasárnap is azonosak. Reggel 7 órakor van kapunyitás. 9 órától civil repülőgépes blokk lesz. A magyar légierő díszelgő köteléke 9.50-kor száll fel bemutatót tartani.

A hivatalos megnyitót mindkét nap 10 órakor tartják. Ezt követően megjelenik a Magyar Honvédség összes rendszeresített repülőgépe, helikoptere, valamint ejtőernyő díszelgő bemutatót tartanak. Utána egy szállító repülőgép és két JAS-39C/D repülőgép részvételével azt is bemutatják, hogy zajlik egy légtérsértő repülőgép leszállítása.

Mindkét nap bemutatót tart Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is.

A nemzetközi rendezvényen mások mellett az olasz, szaúdi, törek, német, cseh, horvát, svéd, szlovén és a lengyel légierő bemutatóit is láthatja majd a közönség.

A két nap során a Magyar Honvédség szárazföldi haderőneme is megmutatja majd eszközeit. A földön is lesznek dinamikus bemutatók: a látogathatók megismerhetik a Leopard2A4 és T-72 harckocsik, valamint a BTR 80 és 80/A páncélozott szállító harcjárműveik képességeit is.

A felderítő ezred katonái töréstechnikákat és önvédelmi technikákat mutatnak be. Bepillantást lehet nyerni továbbá egy különleges műveleti csoport bevetésen végzett feladataiba is, mint például a felderítés, rajtaütés, tűzharc, légitámogatás, tűzcsapás, kiemelés.

Az érdeklődők és a különböző versenyeken részt vevő látogatók egy PTSZ-M lánctalpas gépkocsi fedélzetén tereputazáson is részt vehetnek. Meg lehet tekinteni továbbá a Magyar Honvédség fegyvereit is. Mindemellett minden korosztály számára szimulátorokkal is készül a honvédség.

A honlapon megjegyezték: a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató programjának összeállítása a beérkező igényeknek megfelelően folyamatosan változhat.

A kétnapos kecskeméti rendezvényen a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság emberei összesen három toborzóponton és hat toborzó pultnál várják majd a katonai pálya iránt érdeklődőket. Ezek mindegyikén folyamatos lesz a toborzás, amelynek keretében az összes szolgálati formáról - köztük a napokban bejelentett Önkéntes Katonai Szolgálatról (ÖKSZ) - részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.

A repülőnapra az egynapos látogatói jegy 5 ezer forintba kerül.

A rendezvény hivatalos honlapján külön kiemelik a Covid-információkat is. Ezekből kiderül, hogy a repülőnapra csak a koronavírus elleni védettség igazolásával (védettségi igazolvánnyal, illetve azzal egyenértékű applikáció) felmutatásával lehet belépni.

