Programajánló :: 2021. szeptember 9. 21:38 ::

Folytatódik a Mi Hazánk Mozgalom elnökségének országjárása

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely mind a 106 választókerületben saját jelöltet állít, közel százat már be is mutattunk, és folytatjuk az utcafórumokon, közterületi standolásokon való ismertetésüket. Október 23-án 15 órakor a Corvin közben a színpadon fel is sorakozik mindegyik jelöltünk, és addigra az interneten is közzétesszük listájukat és bemutatásukat – írja Novák Előd kampányfőnök közleményében, alább a folytatása.

Sem a Fidesszel, sem a balliberális tömbbel nem kollaborálunk, megalkuvásmentes programmal és háttéralkuktól mentes jelöltekkel vágunk neki a 2022-es választásnak. Az emberek között mozgunk, kíváncsiak vagyunk véleményeikre, elérhetőek vagyunk számukra, nem elefántcsonttoronyban élünk. A visszajelzések alapján is készül a Mi Hazánk Mozgalom választási programja, a Virradat. A Mi Hazánk elnökségének országjárásán bemutatkoznak helyi (országgyűlési) képviselőjelöltjeink is. Tagtoborzásunk keretében várjuk a jelentkezéseket a https://mihazank.hu/jelentkezes oldalon. Se Gyurcsány, se Orbán: ez a harmadik út! A haza nem eladó, s nem lehetünk cigányország sem: Magyarország a magyaroké!



Rákattintva nagyítható

Szeptember 03. (péntek) 17:00 óra Lengyeltóti

Lakossági fórum – Dócs Dávid

Rákóczi Ferenc út 22., Művelődési Ház

Szeptember 10. (péntek) 17:00 óra Nagykanizsa

Utcafórum – Novák Előd

Vasemberház és Fő u. sarok

Szeptember 10. (péntek) 13:30 óra Keszthely

Utcafórum – Novák Előd

Széchenyi és Kossuth u. sarok

Szeptember 10. (péntek) 8:00 óra Vác

Utcafórum – Dócs Dávid

Piac, Káptalan utcai bejárat

Szeptember 15. (szerda) 15:00 óra Dunaújváros

Utcafórum – Novák Előd

Dózsa György út 3., a Posta előtt

Szeptember 15. (szerda) 17:00 óra Rácalmás

Utcafórum – Novák Előd

Széchenyi tér (Pomóthy Üzletház előtt)

Szeptember 16. (csütörtök) 18:00 óra Esztergom

Lakossági fórum – Toroczkai László

Damjanich u. 7., Arany Korsó söröző

Szeptember 16. (csütörtök) 16:00 óra Szentendre

Utcafórum – Toroczkai László

Fő tér

Szeptember 18. (szombat) 11:00 óra Szolnok

Utcafórum – Toroczkai László

Hild János tér 1., Aba-Novák Kult. Központ előtt

Szeptember 18. (szombat) 8:00 óra Törökszentmiklós

Utcafórum – Toroczkai László

Vásárhelyi Pál u. 11., Piac

Szeptember 18. (szombat) 9:00 óra Hatvan

Utcafórum – Dúró Dóra

Grassalkovich út 1., a Posta előtt

Szeptember 18. (szombat) 11:00 óra Gyöngyös

Utcafórum – Dúró Dóra

Köztársaság tér 1., Piac

Szeptember 20. (hétfő) 15:00 óra Dunakeszi

Utcafórum – Pakusza Zoltán

Casalgrande tér

Szeptember 20. (hétfő) 16:30 óra Veresegyház

Utcafórum – Pakusza Zoltán

Főtér

Szeptember 20. (hétfő) 18:00 óra Szigetvár

Utcafórum – Dócs Dávid

Zrínyi tér

Szeptember 20. (hétfő) 15:00 óra Kaposvár

Utcafórum – Dócs Dávid

Európa Park

Szeptember 21. (kedd) 18:00 óra Paks

Utcafórum – Dócs Dávid

Atom tér, Coop ABC előtt

Szeptember 21. (kedd) 16:00 óra Tamási

Lakossági fórum – Dócs Dávid

Szabadság út 50., Túrmezei Erzsébet rendezvénytér

Szeptember 21. (kedd) 14:00 óra Siófok

Dócs Dávid

Szeptember 22. (szerda) 16:00 óra Pilisvörösvár

Utcafórum – Dócs Dávid

Fő tér

Szeptember 22. (szerda) 18:30 óra Budakalász

Lakossági fórum – Dócs Dávid

Szentendrei út 9., Kós Károly Művelődési Ház kávézó

Szeptember 24. (péntek) 10:00 óra Barcs

Utcafórum – Dr. Apáti István

Köztársaság u. 2/a., a Posta előtt

Szeptember 24. (péntek) 17:00 óra Nagyatád

Lakossági fórum – Dr. Apáti István

Széchenyi tér 7., Turisztikai Központ

Szeptember 24. (péntek) 17:00 óra Győr

Utcafórum – Dúró Dóra

Aradi vértanúk útja, a Szökőkútnál

Szeptember 24. (péntek) 15:30 óra Mosonmagyaróvár

Utcafórum – Dúró Dóra

Erkel Ferenc u. 3., a Posta előtt

Október 02. (szombat) 8:00 óra Zsámbék

Utcafórum – Novák Előd

Akadémia u. 3., Piac

Október 09. (szombat) 8:00 óra óra Budakeszi

Utcafórum – Novák Előd

Dózsa György tér, Piac