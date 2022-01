Programajánló :: 2022. január 24. 23:52 ::

Horthy-évforduló: a nemzeti összefogás seregszemléje lesz 13 szervezet részvételével február 6-án

Horthy Miklós halálának 65. évfordulója alkalmából grandiózus, fáklyás és fehér lovas felvonulást tart, közterületi Horthy-lovasszobor állítását is kezdeményezve a nemzeti összefogás jegyében a Mi Hazánk Mozgalom, a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége, a MIÉP, az FKgP, a Betyársereg, a Mi Hazánk Motorosai, a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a HVIM, a Mi Hazánk Ifjai, az Identitesz és a Magyarok Világszövetsége. Legyen Magyarország a magyaroké! - írja közleményében Novák Előd helyi önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Február 6-án, vasárnap 16 órakor kezdődik nagyszabású, ökumenikus jellegű rendezvényünk a budapesti Szent Gellért téren, röviden felszólal:

- Csuka Tamás ny. ref. tábori püspök és dandártábornok

- meglepetés: egy katolikus lelkipásztor

- Csicsai László, az első közterületi Horthy-szobornak otthont adó Kereki polgármestere

- Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság t. elnöke

- dr. Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője

- László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője

- Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke

- Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke

Megtekinthető lesz az újbudai Szent Gellért térre kezdeményezett Horthy-mellszobor gipszmintája és a Szent Korona másolata. Közreműködik Vári Kovács Péter, Sziva Balázs és Kovács Richárd (Romer), valamint a lovas hagyományőrzők, a Bakonyi Poroszkálók Csepin Péter vezetésével.

17 óra körül fáklyás vonulás indul a Parlamenthez egy nagy-magyarországos teherautó felvezetésével és katonadalokkal, nemzeti színű bengáli tűzzel a felvonulóknak lezárt Szabadság hídon. A 3 km-es távot kb. háromnegyed óra alatt tesszük meg gyalog, de aki nem tudja, az tömegközlekedéssel (pl. metróval) is átmehet. A felvonulás a Kossuth térnél ér véget (ott is lesz színpad a Nemzeti Vértanúk emlékműve mögött), ahogy Horthy Miklós is a Gellért Szállóból ment a Parlamentbe kormányzóvá választásának napján. Kövessük útját! Szebb jövőt!