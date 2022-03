Programajánló :: 2022. március 17. 17:55 ::

Szabadságtüntetést tart a Mi Hazánk Orbán Viktor hivatala előtt

Orbán Viktor hivatala elé hív mindenkit a Mi Hazánk március 27-én, vasárnap 16 órára, akinek elege van a globalista érdekek kiszolgálásából:



Ne a WHO döntsön a kötelező oltásokról!



Ne a magyarokkal fizettesse meg a kormány az amerikai-orosz háború árát, szolgalelkűen teljesítve Brüsszel és a NATO elvárásait!



A Budaházyra és társaira kiszabott több mint száz év fegyház helyett a valódi politikusbűnözők kerüljenek rács mögé!

A Mi Hazánk következetesen ellenzi az összes járványügyi korlátozást, és az Országgyűlésbe kerülve biztosíthatja, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk az összes diszkriminációnak. A WHO éppen arra készül, hogy a nemzeti kormányok beleegyezése nélkül dönthessenek további kötelező oltásokról. Aki nem kér ebből, jöjjön el tüntetni Orbán Viktor hivatala elé! Soha többé Covid-diktatúrát!

Az ellen is tiltakozik a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a kormány szolgalelkű módon átvesz minden szankciót Oroszországgal szemben, amiről Brüsszelben döntenek, még akkor is, ha az a magyar embereknek is hátrányos. Az eddig elfogadott szankciók minden magyar családot 200 ezer forinttal károsítanak meg. Egy hónapja még azt hangoztatta Szijjártó Péter, hogy Magyarországra nem jönnek amerikai NATO-csapatok, most már viszont aláírta az ezt lehetővé tevő kormányhatározatot Orbán Viktor. De mi nem akarunk hazánkban idegen katonákat! Aki nem kér abból, hogy akár a NATO, akár az EU belerángassa Magyarországot a háborúba, és úgy gondolja, hogy ne mi fizessük a háború árát, jöjjön velünk Orbán Viktor hivatala elé! Idegen érdekek helyett válasszuk a Mi Hazánkat!

Felháborítónak tartjuk, hogy Budaházy Györgyre és még több magyar hazafira olyan szigorú büntetést szabott ki a bíróság, amelyet gyilkosok vagy politikusbűnözők sem kapnak, az összesen több mint száz évnyi fegyházbüntetés ráadásul példátlan is, miközben például a Gyurcsány-kormány volt rendészeti szakállamtitkára, aki a 2006-os rendőri brutalitás idején is hivatalban volt, most is magas rangú állami vezető, ahogy a Gyurcsány-Bajnai időszak titkosszolgálati vezetője is miniszteri kabinetfőnök lehet Orbán Viktor kormányában. A Mi Hazánk az Országgyűlésbe kerülve azonnal benyújtja az amnesztiatörvényt, amely szabadságot ad minden politikai elítéltnek! Aki szolidáris a hazafiakkal, jöjjön velünk tüntetni a várba Orbán Viktor hivatala elé (Bp. I. ker., Színház utca)! - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.