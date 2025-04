Antimagyarizmus, Cigánybűnözés :: 2025. április 22. 16:15 ::

Száva Vince most éppen a Mezőtúron terrorizált magyar kisfiú édesapja ellen uszít

Egy hete számoltunk be az RTL Híradó nyomán arról, hogy Mezőtúron egy általános iskolás kisfiút osztálytársai padhoz kötöztek, ütötték-verték, az ételébe pedig beleköptek. A kisfiú édesapja akkor elmondta, hogy hiába kért segítséget akár az iskolától, akár a rendőrségtől, mindenhonnan elhajtották, a bűnügyi osztály vezetője pedig annyit mondott: lehet nyugodtan feljelentést tenni, de azt ő maga fogja hivatalból elutasítani. A felvételen halható a bántalmazó gyerekek szüleinek a fenyegetőzése is.

Amit persze az RTL Híradó már nem kötött a nézők orrára, hogy a megvert fiú magyar, az őt bántalmazók pedig kivétel nélkül cigányok.

Ahogy azt a Pásztón megvert férfin gúnyolódó cigányok kapcsán már leírtam , a cigány közösség nem érték vagy értéknélküliség mentén választja szét az embereket, s nem ezek alapján ítél meg egyes cselekedeteket, hanem pusztán faji alapon, melynek mozgatórugója a vad törzsi sovinizmus. A cigányok etnikai alapon viszonyulnak a bűnhöz, bár a "bűn" fogalma, mint olyan, nem is létezik számukra. A bűnt nem egy értékrend szerint definiálják, s teszik mérlegre, hanem alantas törzsiségükből és primitív, alacsony intelligenciájukból fakadó szubjektív ítéletük alapján. Így lehet az, hogy számukra "bűnös" a normalitást igénylő, s a túlerő agresszivitását elszenvedő, ámde magyar ember; s így mentik fel az agresszív, gyilkos, beilleszkedni képtelen fajtársaikat.

Ahogy a pásztói eset kapcsán leírtam, Száva Vince nem szólalt fel a fajtársai által elkövetett erőszak ellen. Most a mezőtúri eset kapcsán nem csak, hogy nem ítélte el a brutálisan bántalmazott magyar kisfiú (cigány) agresszorait, de egyenesen a magyar kisfiú édesapja ellen hergeli az agresszióra amúgy is hajlamos cigányokat.

Száva most azzal vádolja a magyar férfit, hogy megráncigált egy 11 éves roma cigány gyereket, valamint azzal, hogy agresszív, fegyvere van, s a férfi ellen azért nem intézkednek a hatóságok, mert "jó rendőrségi és ügyészségi kapcsolatai vannak". Hogy milyen jó kapcsolatai vannak, arra bizonyíték, hogy intézkedés nélkül penderítették ki, amikor feljelentést kívánt tenni a fiát bántalmazó cigányok ellen. Az is beszédes, hogy Száva kiemeli, hogy a férfi "fehér magyar", míg az állítólagosan bántalmazott cigány kölyök "roma kisfiú". Hogy is van akkor, hogy a bűnnek nincs színe? S miért is fontos most, hogy ki cigány és ki magyar? Amikor bemindenezett cigányok mészárolnak idős magyarokat, vagy túlkoros cigánysüldők terrorizálnak magyar kisfiúkat (mint most), akkor a nem tisztelt jogvédő "urat" valahogy nem érdekli az emberek származása.

Száva bejegyzésénél külön felhívom a figyelmet a helyesírásra. Így ír egy állítólag jogot végzett ember. Ahogy a klasszikus poén tartja: az ékezetek és vesszők kifogytak; helyesírás nem is volt.

Érdemes a cigányok őrjöngését is megnézni a videó alatt:

KG - Kuruc.info