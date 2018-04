Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2018. április 29. 22:37 ::

Óriás székely zászlókat avattak három Kovászna megyei faluban

A nagyméretű, költöztethető zászlókat a Székely Nemzeti Tanács ajánlotta fel a Réty községhez tartozó falvaknak, és hamarosan 50 másik településen lobognak majd ilyen zászlók a székely önrendelkezési törekvés 100. évfordulójának tiszteletére

A székelyföldi települések közterületeiről, intézményeinek homlokzatáról sorra eltűnnek a székely zászlók, mivel a román hatóságok, a kormány helyi megbízottjai folyamatosan támadják azokat.

A Székely Nemzeti Tanács ezért kezdeményezte, hogy nagyméretű székely zászlókat állítsanak a régió több településén, egyházi területen, ahonnan azokat nem távolíttathatják el az oláh prefektusok.

„Egyházi területen vannak ezek a legnagyobb biztonságban, viszont hozzátenném azt is, amint látható, mozgathatóak, tehát mobil zászlótalpak, ez egyúttal jelenti a reményt is, hogy talán majd valamikor kiköltöztethetjük ezeket közterületre anélkül, hogy valakinek is sértené a szemét, vagy az öntudatát” – mondta Réty község polgármestere, Dombora Lehel Lajos.

A zászlók a Székely Nemzeti Tanács megalakulásának centenáriumát, a székely autonómiatörekvések századik évfordulóját hirdetik.

„Hiszem azt, hogy a közösségnek a megmaradást jelképezik, az ide tartozást, oda, ahová az Úristen rendelte őket, ott kell, hogy megéljék a mindennapjaikat, és az Úristen igéje mellett lehet egy biztos támpont az ősi szimbólum, ami a továbbélést, a továbbtervezést, a jövőbe való tekintést segítheti” – fejtette ki Egerpatak református lelkipásztora, Dezső László Levente.

Sepsiszentgyörgy környékén eddig összesen 23 nagyméretű székely zászlót helyeztek ki. Ez az akció hamarosan Maros megyei községekben és városokban is folytatódik, jelezve, hogy a székelység ma is ugyanúgy ragaszkodik szimbólumainak használati jogához, ahogy száz évvel ezelőtt.

(Híradó)