Karácsony előtt, december 18-án lát napvilágot az idén nyár óta újra az eredeti felállásban, azaz Sziva Balázs énekessel, Mentes Norbert gitárossal és Vörös Gábor basszusgitárossal, valamint Kiss Dániel dobossal működő Hungarica jubileumi kiadványa.

A 15 tételes korongon a csapat 2006 és 2012 közötti, legsikeresebb korszakában, Pusztai Zoltán költő örökérvényű szövegeivel született és most teljesen újrakevert és remaszterizált számok mellett két vadonatúj szerzemény is helyett kapott.

A lemezt mától lehet előrendelni . A Hungarica hivatalos YouTube-csatornáján, valamint a Facebook-oldalán mutatják be az új videoklipjüket is, amelyben olyan vendégénekesek is közreműködnek, mint Papp Szabi, Szendrey „Szasza" Zsolt, Kalapács József, Szekeres András és Barbaró Attila.