2022. július 4. 16:00

Trianon után a pozsonyi csatáról sem emlékezett meg az Országgyűlés, csak a Mi Hazánk

Miközben pl. a Madarak és fák napja alkalmából már volt hivatalos, napirendben is feltüntetett megemlékezés az Országgyűlésnek ebben a ciklusában is, addig Trianonról nem volt semmi, és most Novák Előd napirend előtti felszólalással kellett pótolja a pozsonyi csata mai évfordulóján is a hivatalos megemlékezést – az aktuálpolitikai következtetések levonásával.