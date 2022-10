Videók, Antimagyarizmus :: 2022. október 6. 19:12 ::

A haza védőit üldözik a bűnözők helyett

Magyarországon a hatalom rendszeresen meghurcolja a tisztességes magyarokat, akik a saját tulajdonukat védik bűnözők ellen, de az még ilyen körülmények között is ritka, hogy rendvédelemmel foglalmozó hivatalos személyekkel tegyék ezt. Most ez is megtörtént, méghozzá a TASZ bejelentésének engedelmeskedve. Vádlott lett az ásotthalmi mezőőrökből, mert megállítják a sokszor lőfegyverekkel a hazánkba betörő migráns bűnözőket.