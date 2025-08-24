Videók :: 2025. augusztus 24. 18:50 ::

Impotens kormányablak akadályozta a ház visszaszerzését

Kissné Bodnár Irén 2024 novembere óta szeretné a saját házát végre birtokba venni. A valamikori élettárssal már 20 éve különváltak útjaik, de a férfi még mindig nem hajlandó elhagyni az ingatlant. S amikor a tulajdonos hölgy ki akarta jelenteni a férfit az ingatlanjából, a szerencsi kormányablakban rendre elutasították a kérését.

Érthetetlen okokból, egyszerűen nem voltak hajlandóak intézkedni. A Bűnvadászok ezért elhatározták, hogy meglátogatják ezt a kormányablakot, és megkérdezik, hogy mi lehet a hiba.