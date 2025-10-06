Videók :: 2025. október 6. 12:13 ::

"Ügynökök irányítják Európát"

A Nyílt Sisak legutóbbi adásában Gulyás Anita Kessel Krisztinával, a Nyugati Fény főszerkesztőjével, Schiffer András ügyvéddel, Lentulai Krisztiánnal, a Mandiner videó rovatának vezetőjével és Kónyi-Kiss Botonddal, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) alelnökével beszélgetett.

Szó volt arról, hogy megváltozott-e Donald Trump amerikai elnök Zelenszkijhez fűződő viszonya és hozzáállása az orosz–ukrán háborúhoz, ahogy arról is beszéltek, hogy Európa számára miért is előnytelen az ukrajnai fegyverek finanszírozása, ami viszont az USA-nak több tízmilliárd dollár bevételt jelent. A beszélgetés rávilágított arra, hogy mi miért történik: miért düböröghet Amerika fegyveripara; Zelenszkij miért kapja meg a kívánságlistája szerinti harci eszközöket, míg annak az Európának sorsáért, amely teljesen lecsupaszítja magát – gyakorlatilag pénz és fegyver nélkül marad – nem aggódik senki. Az adásból választ kaphatunk arra, hogy mégis miért is teszik ezt az öreg kontinens vezetői.

Azt is elemezték a vendégek, hogy a Mi Hazánk gyömrői polgármester-választáson elért győzelme milyen erősödést hozhat a pártnak, és jelenleg milyen szinten állnak, szemben az irányított közvélemény-kutatások eredményeivel. Szóba került, Dúró Dóra milyen könyvet darált le, és az is, hogy Toroczkai László miért nem lehet még mindig fent a Facebookon, ennek ellenére miben rejlik a Mi Hazánk erősödése.