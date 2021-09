Cigánybűnözés :: 2021. szeptember 13. 16:53 ::

MÖM: hadrendbe, magyar!

Magyarok vagyunk, és bizonyos értelemben túlságosan toleránsak is, de ami ebben az országban folyik, azt már nem tűrhetjük tovább, írja László Attila Tibor MÖM-vezető, alább a folytatás.

Már nem telik el egy nap sem anélkül, hogy ne rázza meg a vészcsengőt egy kétségbeesett segítségkérés, amely a „szubkultúra alatti tenyészet” által csoportosan elkövetett, erőszakos támadások miatt érkezik hozzánk.

Ebben az anarchiaszerű állapotban, amikor nincs normális rendvédelem, és a magyar jogrendszer nem védi az adófizető állampolgárok jogait és biztonságát, nem maradt más választásunk, mint az önvédelmi összefogás mentén vívott életvédő harcunk meghirdetése.

Ez nem rasszizmus, se nem kirekesztés, hanem a népünk szeretete által vezérelt önvédelmi harc, amely a napjainkra kialakult állapotok miatt már nem tűr halasztást.

Akiben még egy kicsit is ég a lelkiismerete által vezérelt hazaszeretet lángja, az most álljon közénk, vagy fogjon össze velünk, mert ha most nem lépünk, akkor végleg átadjuk a teret a félelemmel átszőtt erőszaknak!

Az alábbi segítségkérő üzenetet tegnap éjszaka kaptam:

Segítségre vagy támogatásra lenne szükségem. Azt mondták, önhöz forduljak. Tegnap este a nyílt utcán a romák 15-20 fős társaságban kapákkal támadtak ránk. Az unokaöcsémtől elvették a telefonját erőszakkal. Ezért kérném én a segítséget, mert ez nem egyszeri alkalom, a magyar ember nem tud magában menni az utcán, mert jobb esetben csak belekötnek (mindennapos) a terményt, amit megtermelünk a családunknál, minden egyes évben ellopják és megelégeltem. Segítséget szeretnék kérni, mert ez sok, hogy a Nyírségben rettegésben él a magyar ember. Ez nincs rendjén.

Segítünk és együtt, összefogva megvédjük a gyermekeink jövőjét!

Keresd velünk a kapcsolatot!! Állj közénk, vagy fogj össze velünk, mert csak akkor fog sikerülni!

Telefon: 06 20 480 5501

Hadrendbe, magyar!