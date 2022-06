Cigánybűnözés, Videók :: 2022. június 14. 10:26 ::

Meglátogatta a MÖM a magyarverő Lakatosékat Szerepen - és róluk is kiderült, hogy teljesen ártatlanok

2022. május 19-én este a Hajdú-Bihar megyei Szerepen egy magyar család házát vették szabályos ostrom alá a cigány származású "szomszédok". A megrázó esetet követő hétvégén a MÖM, illetve a Mi Hazánk Mozgalom stábja készített oknyomozó riportot.

A támadás nem az első eset volt, mivel néhány évvel ezelőtt lincshangulat közepette már történt egy utcai támadás, ahol az áldozat és a segítségére siető idős édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett el. Akkor csak felfüggesztett börtönbüntetést kaptak az elkövetők, amelynek időtartama alig néhány nappal a mostani támadás előtt járt le. Nem is kellett sokáig várni az újabb erőszakra.

A sértett így idézte fel a történteket:

2022. május 19-én is egész nap bömbölt az egyik szomszéd családnál a zene, közben teljesen lerészegedtek. Állandóan ez megy! Egyszer csak 21 óra körül a semmiből ifj. L. J. (alias Kuku) agresszíven fenyegetőzni kezdett. Éppen a kertben tartózkodtam. Ordította, hogy ránk gyújtja a házat, megöl bennünket.

Ezt követően a kerítésünkhöz jött, és rugdosni kezdte. Köpködött, majd tovább fenyegetőzött, és letépte a postaládánkat. Ekkor már láttam, hogy komolyan veszélybe kerülhet a testi épségem, és magamhoz vettem egy gázsprayt a biztonság kedvéért. Közben próbáltam videofelvételeket készíteni bizonyítéknak, mert sajnos a csillagot is lehazudják az égről. Ezután hazament, és egy lapáttal tért vissza, amivel rám támadt.

Próbált megütni a kerítés felett, de hátrébb léptem, így nem ért el. Erre nagy erővel hozzám akarta vágni a szerszámot. Alig állt a lábán, így az eldobott lapát a kerítésen megpattant és visszaesett rá. Elkezdett bemászni hozzánk, ekkor könnygázt fújtam az arcába. Erre a támadás megakadt. Az utcán heverő lapátot felkapta a közben odaérő öccse, L. R., és most már ő vágta hozzám a kerítés felett, az utcáról a kertünkbe. Majdnem eltalált, de szerencsére sikerült elugranom előle. Önvédelemből nála is kénytelen voltam könnygázt használni. Ekkor ez a támadás is megakadt. A 80 éves édesapám, és rokkant édesanyám már remegtek a félelemtől, de valahogy sikerült felhívniuk a rendőrséget. Ott azt tanácsolták, hogy a hatóságok kiérkezéséig zárkózzunk be a házunkba. Bementünk, de ekkor betontömbökkel kezdték dobálni az épületet.

Ennek hatására elsütöttem egy riasztófegyvert, mire abbahagyták a dobálást. Nem sokkal ezután megérkeztek szép számban a rendőrök, és elkezdték az intézkedést. A hatóság előtt még megígérték, hogy legközelebb ásó lesz a fejemben!

Íme a riport - a cigányasszony kamerafóbiás lett, a férje pedig cukorbeteg, mert mindig fojtja magába az ideget, és még dolgozni sem tudnak, pedig nagyon szeretnének: