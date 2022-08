Cigánybűnözés, Videók :: 2022. augusztus 18. 11:10 ::

Cigány- helyett csak rókavadászat volt a Jászságban - pedig kétszáz felfegyverkezett "harcos" várta a jeti kinézetű gárdista támadását

Mint utólag kiderült, augusztus 15-én egy éjszakai rókavadászat miatt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Alattyánon és Jászberény Neszűr nevű településrészében alakult ki pánikhangulat az ott élő cigányság körében - írja portálunknak László Attila MÖM-vezető, alább olvasható a folytatás.



A roma jogvédők felléptek a sazaszta támadások ellen - a fideszes Pócs János segítségével

Azon az éjszakán több telefonhívás érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrkapitányságra bizonyos lövöldözések miatt, majd ezzel párhuzamosan a közösségi oldalakon a cigányok körében azonnal elterjedt az álhír, hogy gárdisták lövöldöznek a Neszűrben, illetve cigányok házainak az ablakait dobálják be, és lövöldöznek is rájuk. (Jól írtuk tehát korábbi cikkünkben, valóban a gárdafantom-mánia tért vissza - a szerk.)

Másnap „roma jogvédők” és a helyi momentumosok rátelepedtek a cigányság körében kialakult aggodalomra, egy varázsütésre szinte egyszerre előhúzták a rasszizmust kiáltó kártyájukat, és megkezdődött a hergelés, amely egészen addig fajult, hogy éjszaka már kétszáz botokkal és „szerszámokkal” felfegyverkezett cigány várta a megmentő Száva Vincét. A „Béke Nobel-díj-várományos” Száva a helyszínre érkezve biztosította a cigányságot a védelméről, és több mint két órás elő videójában megkezdte a magyarországi rasszizmus felszámolását, valamint a cigányság rabszolgasorból történő felszabadítását.

Az általa megszólított hangadók többek közt elmondták, hogy a magyarok sarlatánok, akiknek a nyolcvan százaléka bizony rasszista. A cigányok többé nem fogják eltűrni az elnyomást, és minden eszközzel, legyen az törvényes vagy törvénytelen, megvédik magukat. Elhangzott:

minden náció ellen fel fognak lépni, a romák ne hagyják többé magukat ennek a rohadt magyar társadalomnak, mert ők az erősebbek, és nem félnek.

A Kelet-Magyarországot körbehaknizó Száva mindezen kijelentéseket örömmel nyugtázta, majd az élő videó kétezer nézőjét arra buzdította, hogy osszák meg minél több emberrel ezeket a kijelentéseket.

A helyszínre érkezett Pócs János fideszes országgyűlési képviselő is, aki visszafogottan élvezte a legújabb Száva show-t, majd egy idő után távozott a helyszínről. Másnap délelőtt a Facebook-oldalán a jászberényi jegyzőnek írt szemrehányó nyílt levélben számolt be arról, hogy az éjszakát Jászberény városában töltötte, mert az ország több pontjáról érkező "romák" felfegyverkezve, mintegy 200-an gyülekeztek. Mindazon tény, hogy Budai Lóránt polgármester nem volt jelen a lakosságot megnyugtatni, szerinte egy dolog, és hogy valaki felhergelte őket a "nem roma" lakosság ellen, az a másik dolog.

A kedd éjszakai neszűri cigány felszabadító ellenállási harcnak végül a helyszínre érkező rendőrség vetett végett, akik nyugalomra intették a helyi cigányságot, mivel álláspontjuk szerint semmilyen támadás nem történt ellenük, amely miatt aggódniuk kellett volna.

Mindeközben a MÖM jászberényi vezetőjének is forró volt a telefonvonala, mivel a jászberényi cigányság józanabb köreiből folyamatos volt az érdeklődés. Szerencsére a cigányság soraiból sokan nem tudnak azonosulni Száva Vince és „rohambrigádja”, etnikai konfliktust szító fellépéseivel, és mélységesen elítélik ezt a fajta magatartását. Sőt tegnap délután több cigány fordult a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőihez, hogy segítsenek abban, hogy Szávának ne sikerüljön az etnikai konfliktust szító ördögi terve. Mivel ők eddig is békében éltek a magyarokkal, a társadalom hasznos tagjainak tartják magukat. Segítséget kértek Száva Vince ámokfutásának a megfékezésére.

A rendőrség hivatalos álláspontja szerint nem történt semmilyen bűncselekményre utaló körülmény az ominózus augusztus 15-i éjszakán.

Az alábbiakban a megkeresésemre küldött hivatalos közlemény a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától:

Tájékoztatom, hogy 2022. augusztus 15-én éjjel valóban több bejelentés érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-Irányítási Központjába, miszerint a Jászberény neszűri településrészen nyugtalanító hanghatásokat észleltek. Kollégáim – a bejelentésekben foglaltak tisztázására – azonnal a helyszínre siettek, azonban jogsértés megállapítására okot adó körülményt nem tapasztaltak. A fentiek alapján szabálysértési- vagy büntetőeljárás nem került elrendelésre.

Majd augusztus 17-én, végül Pócs János és újdonsült cimborája, Száva Vince Nelson Mandelát is zavarba ejtő formában tartott rendkívüli közös sajtótájékoztatót. Ennek keretében Pócs békés egymás mellett élést hirdetett, Száva pedig kijelentette, hogy indul és megnyugtatja a "roma közösségeket" (sokan pont ettől tartottak).

Pócs János nyilatkozatában provokatív hergelésről, önbíráskodásról beszélt, és elítélte a hangulatkeltést. Arra kérte a "romákat és nem romákat", hogy bízzanak a rendőrségben és hagyják abba az éjszakai gyülekezéseket.

Mindenesetre az éjszakai rókagyérítés a színjátéktól függetlenül, zavartalanul folytatódott az elmúlt éjszaka folyamán is, Száva Vincének pedig sem sikerült teljes mértékben megvalósítania a "romák" megnyugtatását, mivel a hanghatások következtében újabb bejelentések érkeztek a rendőrségre, így az éjszaka folyamán ismételten hallani lehetett a szirénázó rendőrautókat. A cigányok most éppen "jeti" kinézetű gárdistákat véltek felfedezni, de pontosabb személyleírást most sem tudtak adni a rejtélyes éjszakai támadásról. Egy "roma jogvédő aktivista" is megjelent az éjszaka folyamán, de a jelenléte már sok vizet nem zavart.

Ami viszont aggodalomra okot adó körülmény, hogy momentumosok és magukat jogvédőnek feltüntető alakok két napig járták a jászberényi és csányi cigányok lakta területeket, és közben hazugságtréninget tartottak az ott élők számára.

Vagyis a hergelés és az etnikai konfliktusok gerjesztése továbbra sem szűnt meg a Jászságban, mivel bizonyos köröknek érdekükben állhat az etnikai jellegű konfliktusok kiszélesítése.