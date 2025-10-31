Cigánybűnözés, Videók :: 2025. október 31. 16:18 ::

"Az elmúlt 10-15 év alatt sokat javultunk" - hangzott el a nagykállói cigány közmeghallgatáson, majd jött a boksz és a vipera

A 9500 lakosú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisváros polgármesteri hivatalában tömegverekedés tört ki egy közmeghallgatás végén csütörtökön. Közben még egy vipera is előkerült.

A verekedés előzménye az volt, hogy a korábban MDF-es és fideszes, most éppen független polgármestert támogató frakcióban ülő Jónás Sándor független helyi képviselő október 27-én cigányviccet tett ki a Facebook-oldalára, amit sokan zokon vettek. Jónás másnap nyilvánosan bocsánatot kért, és leszedte a bejegyzését, Juhász Zoltán polgármester pedig arról írt, hogy „városunkban minden ember egyenlő, származásától, vallásától vagy társadalmi helyzetétől függetlenül. A humor és a szabad vélemény fontos, de nem szabad, hogy bántó legyen másokra nézve! A közösségi együttélés alapja a kölcsönös tisztelet és a párbeszéd, nem pedig a megosztó vagy bántó kijelentések."

A közmeghallgatás végén - amin sok cigány is megjelent az előzmények miatt - előkerült ez a téma. A verekedés előtt a hallgatóságból többen kifogásolták, hogy a képviselő vicce hozzászólás-áradatot generált, amelyben az egyik helyi cigányt többek között drogkereskedőnek titulálták.

A polgármester élőben is csillapítani próbálta a hangulatot, és éppen arról beszélt, hogy„a cigányság nem elvetemült Nagykállóban, mert az elmúlt 10-15 év alatt sokat javultunk”, amikor a hallgatóság soraiból felállt egy magas férfi, és azt kiabálta valamelyik mögötte ülőnek, hogy

kinek az arcát fogod leszakítani?!

Szó szót követett - a legjobb volt a kutya vagy! - te vagy a kutya! pengeváltás - majd a felháborodott cigányok közül valaki megütötte a férfit, aztán a felek egymásnak estek, a férfi előbb földre került, majd felállt, hogy később viperával hadonásszon.

(24 - 444 nyomán)

